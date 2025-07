Oaktree non fa problemi di cash | Via libera Inter: Chivu avrà un nerazzurro in più

Zalewski, Luiz Henrique e Bonny. L’Inter ha avuto rassicurazioni da Oaktree e non avrà problemi di cash al mercato. Chivu se la gode.

Al netto di una stagione da zeru tituli e dalla fine del ciclo vincente di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter, i successi nerazzurri degli ultimi anni sono tanti impareggiabili quanto non figli del caso. Dietro le luci della ribalta e delle prodezze sul campo, si cela una solida e lungimirante gestione societaria.

Protagonista di questa svolta è il fondo americano Oaktree Capital Management, la cui ascesa alla guida della Beneamata, seppur avvenuta in circostanze non preventivate, ha tracciato un nuovo, vincente percorso per il club nerazzurro.

Il passaggio di proprietà, è avvenuto in maniera rocambolesca. Oaktree non aveva nessuna intenzione di prendere l’Inter, gli è stata gentilmente “regalata” da Zhang di Suning, originariamente creditore con un finanziamento da 275 milioni di euro più interessi, che non ha rispettato i termini di saldo dell’oneroso prestito, dando il club a Oaktree.

La grande intuizione di Oaktree è stata quella di riconoscere il valore e la competenza del management esistente. Contrariamente a quanto spesso accade nei cambi di proprietà, i nuovi proprietari dell’Inter hanno lasciato tutto esattamente com’era: Beppe Marotta (ora presidente), Piero Ausilio e il resto della dirigenza sono state pienamente riconfermate e messe nelle condizioni di operare con la massima autonomia. Una scelta vincente.

Un futuro radioso

La stabilità all’interno della struttura societaria ha permesso all’Inter di proseguire il lavoro intrapreso, garantendo coesione e visione a lungo termine. L’apporto di Oaktree, pur nel rispetto delle competenze interne, si è manifestato nella solidità finanziaria e nella chiara definizione di un nuovo modello di business. Con determinate regole, ovvio.

“Con Oaktree abbiamo sviluppato un nuovo modello”. Così parlò Beppe Marotta all’alba della nuova stagione: “Abbasseremo l’età media della rosa, investiremo sui giovani per incrementare il valore patrimoniale”. Il futuro radioso è alle porte.

Avanti il prossimo

L’Inter non avrà problemi di cash, questo traspare dalle parole di Marotta: i big sono stati tutti blindati, perfino Calha. Zalewski, Luiz Henrique e Bonny le prime new entry, non certo le ultime. All’orizzonte, per esempio, uno dei desideri di Chivu potrebbe essere esaudito, proprio in quest’ottica.

Chivu ha intenzione di trasformare il centrocampo dell’Inter, passando a due. E chi sarebbe perfetto per questo nuovo sistema di gioco nerazzurro? Morten Frendrup, centrocampista del Genoa. Come ricorda Gazzetta dello Sport, il danese domina in quasi tutte le statistiche difensive in mediana, non solo in Serie A. Un acquisto ad hoc, dunque, con il via libera sempre di Oaktree, una proprietà silente. Che si affida al suo management, quello che l’ha portato a diventare la squadra italiana con più trofei negli ultimi anni. Stagione da zeru tituli a parte.