Summit di mercato Inter-Chivu | Subito la mossa giusta con tanto di via libera da parte di Oaktree

Il raduno di Appiano è stata anche l’occasione per parlare di mercato. Inter-Chivu, dal summit la mossa giusta che fa sognare i tifosi.

Appiano Gentile ha riaperto le porte alle Beneamata, test fisici e prime sgambate per il gruppo squadra interista, praticamente lo stesso, anche se Frattesi è out per infortunio e Taremi si aggregherà più in là, ammesso e non concesso che vestirà di nerazzurro.

Di nuovo ci sono Bonny (preso dal Parma) e quel Zalewski che per la prima volta inizierà il pre-season con l’Inter. Ma soprattutto lui, l’erede di Simone Inzaghi, quel Cristian Chivu chiamato a portare un nuovo ciclo per il club meneghino.

Ma l’inizio del pre-season è stato anche l’occasione per un vertice cruciale tra la dirigenza interista e l’allenatore, un incontro che, ha subito prodotto la “mossa giusta“, suggellata dal via libera di Oaktree. Un segnale chiaro di come il fondo americano, pur mantenendo un profilo low cost e sempre sostenibile, sia pienamente coinvolto nelle strategie del club.

I primi giorni di ritiro sono tradizionalmente dedicati ai test fisici, un momento fondamentale per valutare la condizione atletica dei giocatori dopo le vacanze e gettare le basi per la preparazione estiva. Per tutto il resto c’è il mercato.

Non è solo il campo a far notizia

La pace fatta Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu ha messo tutti di buon umore. Le schermaglie dialettiche dei mesi scorsi, forse dettate dalla tensione di una stagione non esaltante, sembrano ormai un ricordo. Un segnale di unità e compattezza che è musica per le orecchie dei tifosi, soprattutto se accadrà ciò che tutti i tifosi sognano.

L’Inter è determinata a riscattare un’annata da “zeru titoli“. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere, in Italia e in Europa. Ma serve un colpo da novanta, un obiettivo sensibile da tempo nel mirino dei nerazzurri.

Il rilancio

Dopo una prima fase di sondaggi e contatti, ma anche un’offerta da 40 milioni rispedita al mittente, l’Inter avrebbe deciso di fare sul serio, presentando un rilancio importante per Ademola Lookman.ì, con tanto di via libera da parte di Oaktree.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe intenzione di alzare la posta per l’attaccante nigeriano: 42 milioni di euro di parte fissa, 3 milioni invece di bonus per strappare il sì dell’Atalanta. Altro cambiamento, la formula dell’operazione: non più un’acquisizione in prestito con obbligo di riscatto ma titolo definitivo. L’Atalanta, rifiutando la prima offerta, era stata chiara: voleva 50 milioni. Chissà cosa risponderà al nuovo assalto.