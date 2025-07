Il ciclo di Cristian porta le prime conseguenze | Inter, solo questi sono gli intoccabili

Già dai primi giorni di raduno s’è capito l’andazzo all’Inter. Soltanto questi sono gli intoccabili di Cristian Chivu.

Il Mondiale per Club era soltanto un esperimento fine a se stesso. Un’occasione per il club di guadagnare soldi derivanti dal primo grande torneo promosso dalla FIFA, una sorta di allenamento per Cristian Chivu. Poco altro.

Ora nasce l’Inter dell’era post Simone Inzaghi. Messa da parte la stagione dei zeru tituli e con il mercato ancora aperto, Cristian Chivu ha tutta l’intenzione di plasmare un’Inter a sua immagine e somiglianza, nonostante un mercato ancora aperto che potrebbe regalargli un innesto in grado di spostare gli equilibri, magari per far tornare l’Inter alla pari con un Napoli nettamente più forte della passata stagione.

L’Inter non ha abbandonato minimamente l’idea Ademola Lookman, nonostante la prima offerta, di 40 milioni più di euro per il prestito con obbligo di riscatto sia nettamente rifiutata da un’Atalanta che vuole 50 milioni e una cessione a titolo definitivo.

La Dea, si sa, i suoi gioielli se li fa pagare fino all’ultimo centesimo. È accaduto con Retegui volato in Arabia Saudita, è accaduto nella passata stagione con il passaggio di Koopmeiners alla Juve. La Signora ha dovuto dare tutto ciò che richiedeva la Dea, nonostante la forte volontà dell’olandese di cambiare aria.

La contromossa

Secondo Gazzetta dello Sport, l’Inter ha intenzione di alzare la posta: 42-43 milioni di parte fissa, bonus esclusi con la formula che più compiace al club bergamasco: il prestito con obbligo di riscatto proposto all’alba della trattativa lascerà il posto a una cessione a titolo definitivo.

Se basterà, si scoprirà a breve visto che è in programma un nuovo incontro tra le parti nelle prossime settimane. L’acquisto a titolo definitivo potrebbe ammorbidire l’intransigente Atalanta, magari l’Inter potrebbe spalmare quella cifra che vuole la Dea con adeguate garanzie finanziarie, un po’ come sta facendo il Galatasaray con Osimhen, un po’ come ha fatto la Juventus nella passata stagione con Koopmeiners.

La visione di Chivu

Anche Cristian Chivu, seppur giovane come allenatore, a suo modo è intransigente. Ha già stabilito gli intoccabili, quelli che probabilmente faranno gli straordinari, e giocheranno il maggior numero di partite, ovviamente al netto di Sommer.

Bastoni, Barella e Lautaro Martinez i leader della nuova Inter. Addio al 3-5-2 di inzaghiana memoria, Chivu sceglie un modello europeo: un tridente, altrettanti giocatori offensivi. È qui che nasce l’idea di Lookman, è qui che si plasma la nuova Inter.