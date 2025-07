Donnarumma-PSG, fine della storia | E il mercato impazzisce all’improvviso. Asta pazzesca

Rinnovo in alto mare per Donnarumma. Il PSG pronto a venderlo ora per evitare di perderlo a zero nel 2026. Scatta la pazza corsa a Gigio.

La Champions League alzata al cielo dal Paris Saint-Germain nella notte magica di Monaco di Baviera, che al sol ricordo non fa dormire l’Inter e i suoi tifosi, ha il volto di tanti protagonisti: da Luis Enrique a Dembele, passando per Doue.

Ma una stella su tutte ha brillato con luce propria: Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è stato indubbiamente uno degli artefici principali del trionfo parigino, blindando la porta con interventi prodigiosi nel cammino trionfale dei transalpini alla conquista del primo storico trofeo continentale.

Praticamente Donnarumma s’è “riposato” soltanto in finale. Ma se il PSG ci è arrivato il merito è solo ed esclusivamente dell’estremo difensore della Nazionale che fu di Spalletti, passata ora nelle mani di Ringhio Gattuso.

Negli ottavi di finale, contro un temibile Liverpool, Donnarumma ha eretto un muro invalicabile, annullando le offensive dei Reds. Ai quarti, un’altra inglese ha sbattuto su quel muro: l’Aston Villa, inerme davanti le parate mozzafiato di Gigio.

Qualcosa è cambiato

Perfino nella semi contro l’Arsenal Donnarumma ha sfoderato interventi provvidenziali, mantenendo il PSG a galla nei momenti più critici e spianando la strada verso la finale. La sua leadership e la sua presenza carismatica tra i pali hanno infuso sicurezza a tutta la retroguardia, trasformandolo in un vero e proprio talismano per la squadra di Luis Enrique.

Nonostante il ruolo da assoluto protagonista, però, non c’è stato mai un passo avanti nella trattativa per il rinnovo. Eppure Donnarumma aveva sempre detto di voler dare priorità al PSG. Ma quell’accordo tarda ad arrivare, gettando ombre sul futuro del portiere a Parigi.

Clamoroso a Parigi

Una situazione che ha del clamoroso, a tal punto che L’Equipe prospetta una rottura definitiva. Un rumors violentissimo che, ovviamente, sta avendo delle ripercussioni di mercato, scatenando una vera e propria corsa pazza al portierone italiano. Un’asta pazzesca.

Il PSG, ovviamente, si è già cautelato portandosi avanti nell’affare Lucas Chevalier, giovane e promettente estremo difensore del Lille. Sempre secondo L’Equipe siamo alla stretta finale, un’operazione intorno ai 40 milioni di euro sta per essere portata a termine. Quella cifra si alzerà enormemente per Gigio. Dove potrebbe andare Donnarumma? Ovunque. Bayern o Premier i primi nomi che escono fuori. Certo è che l’Italia sarebbe la soluzione più ambita dal portierone di Castellammare di Stabia. L’Inter sogna il colpo grosso, il Milan potrebbe cedere Maignan per riabbracciare il ritorno del figliol prodigo.