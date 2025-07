L’Inter si è radunata da pochi giorni per preparare la nuova stagione; partenza in ritardo rispetto ad altre squadre per via della partecipazione al Mondiale per Club. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di riprendersi lo scudetto ma, per farlo, servirà un campionato perfetto e soprattutto i giusti rinforzi sul mercato. Dopo Sucic, Luis Henrique, Bonny, l’Inter ha messo nel mirino Lookman. L’attaccante dell’Atalanta è considerato il profilo perfetto per spostare gli equilibri e ridurre il gap con il Napoli.

Giocatore abile nell’uno contro uno, che ama partire dall’esterno per poi venire dentro al campo e diventare pericoloso con gol e assist. La trattativa non è affatto semplice con l’Atalanta che chiede 50 milioni di euro mentre l’Inter è ferma alla prima offerta, di 40 milioni di euro. I nerazzurri sono fiduciosi anche perché Lookman vuole solo l’Inter, ha già trovato l’accordo economico con il club e non vede l’ora di raggiungere i nuovi compagni. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di domani è in programma quello che potrebbe essere l’incontro decisivo per mettere la parola fine a questa trattativa di mercato.

Inter, con Lookman pronto il cambio modulo

L’eventuale approdo di Lookman porterebbe l’Inter a cambiare modulo, abbandonando quel 3-5-2 che ha regalato diverse soddisfazioni sotto l’era Inzaghi. L’idea di Chivu è quella di un 3-4-2-1 con Lookman e Thuram alle spalle di Lautaro. Tanta qualità per andare all’attacco del Napoli.