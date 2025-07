L’Inter spera di chiudere definitivamente la questione Lookman; nella giornata di oggi ci sarà l’incontro tra Marotta e Percassi con il presidente nerazzurro pronto al rilancio. Si parla di 43 milioni di bonus per convincere la società bergamasca a lasciar partire l’attaccante che, come detto più volte, ha già trovato l’accordo economico con i nerazzurri. Lookman è stato individuato come il profilo ideale per contrastare il Napoli e puntare, in maniera decisa, allo scudetto. Il calciomercato dell’Inter però si muove anche sul fronte uscite.

Manca poco alla fine della clausola di 25 milioni di Dumfries; con l’arrivo di agosto, i tifosi nerazzurri potranno stare più tranquilli. Per portare via l’esterno olandese infatti bisognerà accontentare le richieste dell’Inter. Difficile però la partenza di Dumfries; il giocatore è considerato uno dei punti fermi della squadra di Chivu visto anche il suo apporto in fase offensiva tra gol e assist. Se l’olandese è destinato a restare, lo stesso non si può dire di Pavard.

Calciomercato Inter, Pavard non è incedibile

Il difensore dell’Inter è reduce da una stagione tra alti e bassi considerando diversi problemi fisici; stando a quanto riportato da Moretto, i nerazzurri non considerano incedibile Pavard ma servirà la giusta offerta economica per una possibile uscita. L’eventuale addio dell’ex Bayern Monaco permetterebbe al club di avere quella disponibilità per dare l’assalto a Leoni, altro obiettivo del mercato estivo dei nerazzurri.