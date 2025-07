Un nuovo centravanti per Max Allegri | Affarone Milan al mercato

Il Milan trova l’alternativa a Santi Gimenez, o perché no la prima scelta. Tutto merito di Max Allegri, che ha dato l’imbeccata giusta.

Sono bastati pochi giorni di raduno per capire che la musica è cambiata al Milan. Non tanto per i risultati del pre-season che interessano il giusto, quanto più per la mentalità che sta inculcando Max Allegri alla sua squadra, per ora un cantiere aperto ma con le idee chiare.

L’ispirazione è Antonio Conte, diverso dalla visione di Max Allegri ma capace di far risorgere un Napoli senza coppe europee, e subito campione d’Italia. Anche il Milan è in quella situazione, non giocherà né in Champions né in Europa League né in Conference.

Allegri potrà concentrarsi solo su campionato e Coppa Italia. Stessa partenza del Napoli della passata stagione, con il sogno di emulare gli azzurri di Conte ma anche la realtà che il ritorno in Champions deve essere l’obiettivo minimo.

Per questo ci vuole un Instant Team, una squadra forte sin da subito, rinforzata con innesti di spessore. A centrocampo, l’arrivo di Luka Modric non è solo un colpo di mercato, ma un’autentica dichiarazione d’intenti.

Qualità e spinta

Non è un caso che il croato ha chiesto subito per quale trofeo di lotterà: la sua visione di gioco, la sua leadership e la sua capacità di dettare i ritmi saranno fondamentali per dare equilibrio e qualità alla manovra rossonera.

Al suo fianco, la presenza di Samuele Ricci garantisce dinamismo e interdizione, creando una mediana solida e versatile. La corsia di sinistra è stata rinforzata con l’approdo di Pervis Estupiñán, terzino sinistro di spinta e grande gamba arrivato dal Brighton, in grado di garantire ampiezza e qualità in fase offensiva e solidità in quella difensiva. Non basta, ovviamente. E qui si torna di corsa al mercato.

L’ultima tentazione

Il mercato rossonero, infatti, non è ancora chiuso e la dirigenza è al lavoro per completare la rosa. Il prossimo obiettivo dichiarato è Ardon Jashari, giovane centrocampista che potrebbe aggiungere ulteriore linfa e prospettiva al reparto mediano. Il Club Brugge è bottega cara, ma la forte sensazione è che la trattativa si concluderà positivamente, d’altronde le parti sono vicine.

Ma il vero punto interrogativo, e forse la mossa più intrigante, riguarda l’attacco. Da settimane si parla della ricerca di un centravanti alternativo a Santiago Giménez, o di un vero e proprio vice. Certo, c’è la suggestione Vlahovic. O magari una soluzione interna: Max Allegri sta provando Leao centravanti, con risultati che stuzzicano la fantasia dell’allenatore del Milan. Un esperimento tattico audace, la classica intuizione di Allegri. Non sarebbe certo la prima volta.