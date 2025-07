Non vuoi venire a Napoli? Conte non aspetta | Spunta un nome nuovo nell’agenda di Manna: i tifosi impazziscono di gioia

Il Napoli non aspetterà ancora molto per l’obiettivo dichiarato. Manna ha già il mandato per virare su un altro big: ecco il nome nuovo per Conte.

Niente drammi per la sconfitta nel ritiro di Dimaro contro l’Arezzo. I problemi del Napoli, semmai sono al mercato, anche se ad Antonio Conte non sono piaciute quelle disattenzioni difensive che hanno causato le reti dei toscani. Ma, più in generale, l’attenzione è spostata sui rinforzi necessari ai campioni d’Italia per difendere il titolo conquistato, con un occhio di riguardo alla Champions League.

Il nome di Dan Ndoye è sempre in cima alla lista di Giovanni Manna per dare a Conte quell’esterno rapido e incisivo tanto desiderato. Tuttavia, la trattativa per il giocatore svizzero si sta rivelando più ardua del previsto. Per due motivi: in primis è il Bologna a fare muro. E poi?

Poi è piombato il Nottingham Forest. Che ha mostrato un interesse concreto e sembra intenzionato a fare sul serio, proponendo cifre che il Napoli, almeno per il momento, non intende pareggiare. La distanza tra domanda e offerta è ancora significativa, e la pazienza di Conte, notoriamente poca quando si tratta di mercato, comincia a scarseggiare.

L’allenatore salentino vuole risposte immediate sia sul campo dove sta facendo faticare il gruppo squadra tricolore sin da subito, sia al mercato per avere quanto prima i rinforzi desiderati, fondamentali per gli ambiziosi programmi dei partenopei.

Altro giro, altra corsa

Per quanto gli piaccia, Antonio Conte non ha intenzione di aspettare a lungo lo sblocco di situazioni complesse che potrebbero rallentare la sua tabella di marcia. Così, mentre la pista Ndoye è piena di insidie, ecco spuntare un nome nuovo.

Un nome che, soltanto a pronunciarlo, ha fatto impazzire di gioie i tifosi del Napoli: Raheem Sterling, un altro pluridecorato campione dalla grande esperienza internazionale, un esterno “pronto all’uso” e capace di fare la differenza sin da subito.

Si può fare

L’idea di vedere l’attaccante del Chelsea al Napoli, ha scatenato un’ondata di entusiasmo sui social e tra i sostenitori partenopei, che sognano un tridente d’attacco stellare. Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe un vero e proprio colpo da novanta, capace di riaccendere l’entusiasmo e proiettare il Napoli in una dimensione ancora più ambiziosa per la prossima stagione.

La dirigenza azzurra sembra intenzionata a fare un sacrificio economico importante per un profilo di tale caratura, ma fino a un certo punto. Il Chelsea non farà certo da ostacolo, ma più che il cartellino è l’ingaggio a complicare i piani del Napoli. Il giamaicano naturalizzato inglese guadagna oltre dieci milioni netti all’anno, puntualizza Gazzetta dello Sport: servirebbe un grande contributo dei Blues, oppure la disponibilità di Sterling a ragionare su altre cifre.