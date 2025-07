Il ritorno in grande stile di Andrea Pirlo | Tutto fatto, ha firmato

L’ex allenatore della Sampdoria è tornato: tutto fatto, c’è nero su bianco, Pirlo ha firmato, accantonando un brutto passato.

Andrea Pirlo è pronto a rimettersi in gioco, deciso a proseguire il suo percorso da allenatore dopo la bruttissima esperienza alla guida di una Sampdoria, rimasta in Serie B per il rotto della cuffia dopo il doppio playout vinto contro la Samp, giocato solo ed esclusivamente per le note vicende societarie. Che hanno portato alla sparizione del Brescia.

Dopo una carriera leggendaria Pirlo nel 2020 ha avuto subito la chance: niente gavetta, subito la Juventus Under 23, apripista per la Prima Squadra. Una scorciatoia che non tutti gli allenatori hanno, solo quelli dal passato leggendario, stile Zinedine Zidane.

Subito a segno alla sua “prima”, ma nonostante la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana, la sua Juventus ha faticato in campionato, chiudendo al quarto posto e rischiando la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata. Al termine della stagione, le strade di Pirlo e della Juventus si sono separate, più per volere della Signora che del suo allenatore.

Anno sabbatico, poi la prima esperienza all’estero, in Turchia, con il Fatih Karagümrük. Un’esperienza in chiaroscuro, altalenante: (pochi) buoni momenti e (tanti) periodi di difficoltà. La mancanza di continuità ha portato a una risoluzione consensuale del contratto a poche giornate dalla fine del campionato, con la squadra in una posizione tranquilla di metà classifica.

Il ritorno in Italia

Tornato in Italia con l’obiettivo di rilanciarsi e dimostrare il suo valore anche nel calcio di casa, Pirlo ha accettato, con grande entusiasmo, la panchina della Sampdoria nell’estate del 2023. Un’altra occasione d’oro figlia di un club blasonato, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Doria in Serie A.

Purtroppo, l’esperienza genovese si è rivelata estremamente negativa, forse la più complessa e deludente della sua ancora breve carriera da allenatore. Fin da subito, la Sampdoria di Pirlo ha stentato a trovare la giusta quadra. I risultati sono stati altalenanti, con prestazioni spesso opache e una netta difficoltà: critiche aspre da parte di tifosi e media, ambiente pesante e una posizione in classifica da retrocessione. Continui cambi di modulo e di uomini.

Ricomincio da me

Ovviamente la chiusura anzitempo era inevitabile. Una ferita aperta nel percorso professionale di Pirlo, un banco di prova dal quale è uscito con più ombre che luci. Andrea si è preso il suo tempo per riflettere, ora ha deciso da dove ripartire.

Ha vinto il richiamo del campo, così a gran sorpresa il “Maestro” ha trovato una nuova squadra e ha già firmato il contratto che lo legherà allo United FC, prestigioso club di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel frattempo diventati una meta ambita per molti calciatori e allenatori di fama internazionale, attratti da progetti ambiziosi e da risorse economiche importanti. Il posto migliore da dove ricominciare. Anche questa è gavetta.