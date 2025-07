Napoli, un altro sgarbo alla Signora | De Laurentiis strappa un bianconero alla Juventus

Prima lo stop all’operazione Osimhen, ora un altro sgarbo del Napoli alla Signora. De Laurentiis gli porta via un bianconero.

Il calciomercato italiano si infiamma ancora una volta sull’asse Napoli-Torino, con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che continua a tessere trame complicate per la Juventus. L’ultimo capitolo di questa rivalità si è scritto direttamente e indirettamente con l’affare Victor Osimhen, praticamente a un passo dal tornare al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo.

Quella che sembrava una semplice operazione di mercato, comunque, si è rivelata l’ennesimo “sgarbo” di De Laurentiis alla Vecchia Signora. Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano il cui futuro è stato al centro di innumerevoli voci, sarà un giocatore del Galatasaray.

L’operazione, chiusa per una cifra complessiva di circa 75 milioni di euro, di cui 40 milioni subito e i restanti 35 spalmati in due tranche, entro il 2026, include una clausola che farà storcere il naso ai tifosi bianconeri.

Una clausola anti-Italia fortemente voluta da De Laurentiis, che impedirà un domani al club turco di cedere l’attaccante nigeriano a squadre italiane, almeno per i prossimi due anni, a meno di non versare una penale salatissima al Napoli, che raddoppierebbe di fatto il costo del trasferimento.

Volli fortissimamente volli

Quella clausola, che si somma al no del Napoli per il passaggio di Osimhen alla Juventus è un altro chiaro segnale della volontà del presidente azzurro di non vedere il suo ex-gioiello vestire la maglia di una diretta rivale in Serie A, in particolare quella della Juventus, che in passato aveva mostrato un forte interesse per il bomber.

I dispiaceri della Signora non finiscono qui. Il Napoli sta per portarle via un bianconero, a un costo relativamente non esorbitante, per la gioia di Antonio Conte. Che, tanto per restare in tema, poteva tornare alla Juventus prima di quel dietrofront all’indomani dello scudetto vinto proprio sulla panchina del Napoli.

Trattativa in chiusura

Con la questione Victor Osimhen in chiusura, il Napoli ha immediatamente spostato le sue attenzioni su un altro obiettivo proveniente dall’orbita Juventus: Fabio Miretti. Il giovane centrocampista, di proprietà bianconera (col quale ha un contratto fino al 2028) ma reduce da una stagione in prestito al Genoa, è sempre più vicino a vestire l’azzurro.

L’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbe chiudere sulla base di circa 12 milioni di euro. Per Miretti è pronto un contratto di quattro anni, con uno stipendio di 1.5 milioni di euro a stagione. Un investimento importante per il Napoli, a un costo relativamente basso.