Mourinho pesca di nuovo in Italia | La Serie A trema, un big con le valigie pronte

Il Fenerbahce fa spallucce per il mancato arrivo di Calha. Mourinho ha deciso di pescare in Serie A: offensiva per un big con le valigie pronte.

José Mourinho non si smentisce mai. Lo Special One, da sempre affascinato dai talenti del campionato italiano, è tornato a far tremare la Serie A con una nuova mossa di mercato che promette scintille. E fa niente se Calha non tornerà in Turchia.

Dopo il mancato approdo di Hakan Calhanoglu al Fenerbahçe, la cui permanenza all’Inter è stata preferita dal centrocampista turco nonostante le lusinghe estere, lo “Special One” ha prontamente virato su un nuovo obiettivo, dimostrando la sua proverbiale capacità di reinventarsi.

Inizialmente, le voci di corridoio suggerivano un forte interessamento per Calhanoglu, un’operazione che avrebbe riportato il giocatore in Turchia e che sembrava ben avviata, per qualcuno addirittura più del Galatasaray che un pensierino l’ha fatto ma senza affondare il colpo, preferendo andare all-in su Victor Osimhen.

Ma nel mancato affare di Calha al Fenerbahce, ha influito in maniera determinante la ferma volontà del nerazzurro di continuare la sua avventura nella Milano nerazzurra, spegnendo sul nascere le speranze dei tifosi turchi e di Mourinho stesso. Ma il tecnico, lungi dal perdersi d’animo, ha subito spostato il suo focus su un altro nome di peso.

Amici e guardati

Mourinho punta un giocatore nel campionato italiano, un pò come è stato con Dzeko, ora però di nuovo in Italia per scrivere un altro capitolo della sua impressionante carriera a forti tinte viola. Fa niente, il Fenerbahce ha la disponibilità economica per prendere giocatori, ma anche per destabilizzare per gli equilibri delle squadre. Soprattutto quelle di Serie A. Già amici, e guardati.

Il nuovo obiettivo di José Mourinho è Armand Laurienté, l’esterno offensivo del Sassuolo. Un nome che, fino a poco tempo fa, sembrava destinato a una nuova avventura in Inghilterra, con il Sunderland pronto ad accoglierlo dopo una trattativa che sembrava già definita. Eppure, proprio quando l’accordo pareva imminente, qualcosa si è inceppato, facendo svanire l’affare sul più bello.

Assalto frontale

Lo Special One non ha dimenticato le ottime stagioni del francese, sia con il Sassuolo in Serie A sia quando gli emiliani sono scesi in Serie B per risalire prontamente nel loro habitat naturale. Così, la mancata conclusione dell’affare tra il club neroverde e il neopromosso Sunderland, ha permesso a Mourinho di fiutare l’occasione.

Secondo la stampa turca il Fenerbahce a breve porterà un’offerta al Sassuolo per l’esterno francese, top scorer del campionato cadetto con 19 gol, conditi da 6 assist. L’interesse di Mourinho per Laurienté conferma la sua ricerca di giocatori rapidi, tecnici e capaci di creare superiorità numerica, elementi che l’ex talento del Sassuolo ha dimostrato ampiamente di possedere in Serie A. E fa niente se su Laurentié ci sono anche Roma e Bologna, la Serie A è nuovamente avvisata.