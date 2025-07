Bene, bravi bis | Comolli fa felice Tudor: Juventus, doppia operazione portata a termine

La Juventus va di corsa al mercato, ingranando la seconda. Comolli fa due volte felice Igor Tudor con una importante doppia operazione.

Ci sarà tempo e modo per capire come finirà la telenovela che vede protagonista Dusan Vlahovic. Attualmente la Juventus si sta muovendo su più fronti in questa finestra di mercato estiva, annunciando un’importante conferma e lavorando intensamente su un colpo ambizioso, senza dimenticare gli scambi internazionali che iniziano a definire la rosa per la prossima stagione.

Mbangula è passato in Germania al Werder Brema, Timothy Weah potrebbe essere a breve una risorsa per l’OM di Roberto De Zerbi, intanto però è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Federico Gatti.

Il difensore, ormai diventato uno dei pilastri della retroguardia juventina, ha prolungato il suo accordo con la Signora fino al 2030, un segnale chiaro della volontà del club di puntare su di lui per il futuro. Una mossa strategica che blinda un elemento prezioso e amato dalla tifoseria per la sua grinta e determinazione: Gatti andrà a guadagnare poco più di tre milioni di euro a stagione, bonus esclusi.

Certo, non tutte le ciambelle escono col buco. Il vero oggetto del desiderio per il centrocampo bianconero rimane Franck Kessié. L’ivoriano, attualmente in Arabia Saudita, è finito nel mirino della Juventus, intenzionata a riportarlo in Italia.

Il profilo ideale

L’operazione, comunque, si presenta estremamente complessa e ricca di insidie. Sulle tracce dell’ex Milan e Atalanta (in Italia), infatti, ci sono anche la Roma di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Stefano Pioli, due allenatori che hanno entrambi avuto a che fare con Kessié.

La concorrenza è agguerrita e la Juventus dovrà superare ostacoli economici e trattare su più fronti per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista. Anche in questo caso c’è tempo per pensarci, prima Comolli fa felice Tudor con una doppia operazione.

Un piacere fare affari con te

L’asse Torino-Oporto continua a creare hype. Così, dopo il buon esito della trattativa per riscattare Francisco Conceicao, la Juventus ha perfezionato anche una doppia operazione con i lusitani, un club con cui i rapporti sono sempre più solidi.

Così, la Juventus toglie dal proprio gruppo squadra Alberto Costa, che non rientrava nei piani di Igor Tudor. In cambio, Joao Mario farà il viaggio inverso. L’omonimo dell’ex centrocampista dell’Inter, un terzino sinistro classe 2000, andrà a rinforzare il reparto arretrato bianconero, offrendo una valida alternativa sulla fascia e dimostrando l’attenzione del club per i giovani profili con potenziale internazionale.