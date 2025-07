Questa non ci voleva, infortunio in casa Napoli | Tegola pesante per mister Conte: il big è costretto a fermarsi

Non ci voleva proprio uno stop del genere, Conte è preoccupatissimo: non arrivano buone notizie dal ritiro del Napoli

Come di consueto, è partito il ritiro a Dimaro per il Napoli. Inizia dunque la preparazione estiva degli azzurri ai piedi delle Dolomiti, con l’obiettivo di ripetere e migliorare quanto di straordinario hanno ottenuto nella passata stagione.

Antonio Conte è stato chiarissimo in conferenza: “Amma faticà chiù assaje”. Bisogna dunque lavorare ancor di più dato le enormi aspettative nate sul club partenopeo, ragion per cui lo staff ed il mister leccese hanno già rimesso in moto la macchina dei Campioni d’Italia.

Non solamente a parole ma coi fatti stanno dimostrando di volersi riconfermare. L’elemento chiave è il calciomercato, che il Presidente Aurelio De Laurentiis ed il Ds Giovanni Manna stanno curando nei minimi dettagli per creare una rosa ancor più competitiva.

Siamo agli sgoccioli di Luglio ed il Napoli ha già costruito una rosa da Champions League. Sono difatti arrivati Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Lorenzo Lucca e Sam Beukema, un chiaro segnale delle ambizioni a cui puntano.

Preoccupazione per il top player

La tanta serenità è stata però spezzata dall’infortunio di un top player della rosa. Si tratta di uno degli elementi chiave, su cui il mister leccese ha sempre fortemente puntato e sul quale dovrà fare a meno per svariate settimane a causa del periodo riabilitativo.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra totale di 35 milioni di euro. Il centrale di difesa ha subito un’operazione in seguito ad una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra che l’ha tenuto fuori per oltre 60 giorni dai campi da gioco.

Atteso in gruppo

Ci ha tenuto a parlare con i tifoi durante l’incontro tenutosi nel Trentino Alto-Adige. Ha affermato che non vede l’ora di tornare a lottare e correre allo Stadio Diego Armando Maradona e di vincere sia con la maglia azzurra del Napoli, che con quella della Nazionale Italiana.

Ha sottolineato di voler rivivere l’emozione dei festeggiamenti provata nel pullman scoperto che fece il giro del lungomare della città ed ha aggiornato tutti sulle sue condizioni. Ha spiegato che ha iniziato nuovamente a correre, che sta recuperando sempre più forza e che a breve si riunirà nuovamente per la squadra. Il classe 1999 conta dunque di farcela prima dell’inizio della nuova stagione, così da aiutare i compagni di squadra e lavorare per raggiungere gli obiettivi che il club si è prefissato.