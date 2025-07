Milan, l’intoppo che Tare non si aspettava proprio | Gli strappano la maglia rossonera

L’arrivo di Estupinan al Milan passa in secondo ordine. Ecco l’intoppo che Tare non si aspettava: strappano la maglia a un rossonero.

Un mercato estivo che sembrava viaggiare sui binari dell’efficienza e della pianificazione, quello del Milan, si trova improvvisamente a fare i conti con un inatteso intoppo. Mentre i tifosi rossoneri accoglievano con entusiasmo i primi, importanti innesti del dinamico duo Igli Tare-Max Allegri, ecco una brusca frenata.

L’ottimismo fin qui era palpabile. Luka Modric e Samuele Ricci, in un crescendo rossisiano il buon esito della trattativa con Pervis Estupiñán, esterno sudamericano del Brighton. L’ecuadoriano, classe 1998, era un obiettivo sensibile, l’erede designato di Theo Hernandez.

La sua velocità, la capacità di spingere sulla fascia e un’ottima fase difensiva lo avevano reso sin da subito il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina rossonera. L’operazione, condotta con determinazione dalla dirigenza rossonera, aveva suscitato ampi consensi, considerata la crescita esponenziale del giocatore negli ultimi anni e la sua adattabilità ai ritmi del calcio di alto livello.

Per il Milan Estupiñán era un investimento significativo e una pedina fondamentale per le ambizioni dei rossoneri, vogliosi di creare un Instant Team in grado di tornare subito in Champions League. Insomma, Igli Tare era riuscito a prendere un altro giocatore ritenuto importante da Max Allegri.

Affare fatto

Igli Tare il suo l’ha fatto, come sottolinea Gazzetta dello Sport: Il Milan cercava un giocatore rapido ed è stato più rapido di lui. In pochi giorni ha chiuso l’operazione Estupinan, senza fa spendere al Milan cifre esorbitanti, poco meno di 20 milioni.

Visite mediche e firma, altre pratiche da sbrigare, poi una nuova partenza, destinazione Hong Kong dove Estupinan conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra, nella tournee rossonera per le amichevoli con Liverpool e Perth Glory. Tuttavia, proprio quando il mercato rossonero sembrava procedere spedito, è arrivata la doccia fredda.

Questo matrimonio non s’ha da fare

L’obiettivo primario per la fascia destra, Marc Pubill, è sfumato in modo clamoroso. Il Milan aveva messo gli occhi sul giovane nazionale delle Furie Rosse da tempo, considerandolo il rinforzo ideale. La trattativa sembrava ormai definita, con i rossoneri vicinissimi a chiudere l’operazione.

Sul più bello è arrivata la beffa. L’Atletico Madrid ha sferrato l’attacco decisivo, soffiando Pubill al giocatore al Milan, con un’operazione lampo da ben 30 milioni di euro. Una cifra importante che il club madrileno non ha esitato a sborsare, assicurandosi uno dei terzini destri più promettenti del panorama europeo. Pubill, dunque, resterà in Liga, ma non più con la maglia dell’Almería, bensì con quella dei Colchoneros. Con buona pace del Milan, costretto a guardare altrove.