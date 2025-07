Alla salvezza ci pensate voi, noi puntiamo alla Champions | Il Como di Fabregas fa davvero paura: altro affare alla Nico Paz

Il Como di Cesc Fabregas vuole lottare con le big di Serie A: ambizione ai massimi livelli, in arrivo un colpo dal Real Madrid

Il Como di Cesc Fabregas non vuol essere più una sorpresa. Si era già capito dallo scorso anno che puntasse in alto ma nessuno si aspettava un’accelerata del genere che dimostra quanto voglia togliersi di dosso l’appellativo di squadra rivelazione.

Vuole divenire al più presto una delle big di Serie A e lo sta dimostrando in questa sessione di calciomercato estiva. Ad oggi han speso circa 105 milioni di euro per un totale di 9 acquisti, entrando di diritto nella top 10 europea dei club con più budget investito all’attivo.

Comanda dunque e con prepotenza la classifica della Serie A. È in netto vantaggio sulla seconda, l’Atalanta di Ivan Juric, che al momento ha spesa 78 milioni di euro per completare i riscatti dei giocatori arrivati in prestito lo scorso anno.

Nella squadra dei Lariani si trasuda dunque ambizione. Come ha detto Maximo Perrone, uno dei nuovi arrivati, ogni giorno nel centro sportivo si punta al massimo, si lavora ad ogni minimo dettaglio e ci si ricorda dove il club vuole arrivare.

Tanti nuovi arrivati

Entrano dunque a far parte della rosa dell’ex campione del mondo spagnolo tanti nuovi volti: Felipe Jack, Luca Mazzitelli, Ignace Van Der Brempt, Alex Valle, Maximo Perrone, Jayden Addai, Martin Baturina, Nicolas Kühn e Jesus Rodriguez.

A questi si aggiungerà a brevissimo il decimo e non sarà l’ultimo della loro straordinaria campagna acquisti. Questo perché i Voltiani hanno praticamente ufficializzato l’arrivo di un nuovo calciatore, che come riportato da Sky Sport, arriverà dal Real Madrid, proprio come Nico Paz.

Nuovo gioiello dalla Spagna

Il suddetto è Jacob Ramòn, atteso in Italia nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i lombardi. La trattativa per il difensore spagolo si basa su un acquisto a titolo definitivo per 2.5 milioni di euro, con una formula molto simile a quella usata per il trequartista argentino.

I Blancos avranno difatti la possibilità di avvalersi di una clausola d’acquisto nei prossimi anni ed addirittura un 50% sulla futura rivendita del cartellino del classe 2005. È stato dunque chiuso un altro colpo in casa Como, che da quest’anno farà sul serio e affronterà tutti senza nessuna paura ma con la voglia di dar fastidio alle avversarie, vincere e dimostrare di che pasta son fatti.