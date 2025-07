Ciao Vanja, ti abbiamo già dimenticato | Cairo ha il suo nuovo portiere: sgarro ai “cugini” della Juventus

Dopo l’addio (sempre più vicino)di Milinkovic-Savic, il Toro si riprende e piazza un colpo di mercato per mettere al sicuro la porta.

Milinkovic-Savic è sempre più vicino al Napoli. Il portiere granata, considerato tra i migliori nella scorsa stagione, ha attirato l’attenzione di Antonio Conte, che ora lo vorrebbe in squadra. Il serbo si giocherà il posto insieme al titolarissimo Alex Meret.

L’allenatore campione d’Italia sembra infatti aver convinto De Laurentiis a regalare al Napoli un secondo portiere di altissimo livello su cui poter contare sia in campionato che nelle Coppe europee.

A giorni, infatti, si dovrebbe concretizzare il trasferimento. Lo stesso che, però, ha deluso non poco i sostenitori granata. Allo stesso tempo, però, il Torino non si è fatto trovare impreparato.

Il numero uno Urbano Cairo ha un asso nella manica e ha già trovato un sostituto all’altezza che possa incidere fin da subito.

Un nuovo portiere tra i pali

Sono sempre più insistenti le voci di mercato che danno il Torino praticamente ad un passo da Franco Israel. La dirigenza granata è al lavoro per trovare l’identikit ideale per il dopo-Vanja e l’estremo difensore dello Sporting Lisbona sembra perfetto. Mentre si lavora mantenendo un profilo basso per portare in azzurro Savic, Vagnati sta curando i dettagli per arrivare ad un accordo e rinforzare il Toro.

L’idea, più che concreta, è quella di chiudere per un contratto di quattro anni da circa 800mila euro a stagione. Il portiere uruguaiano arriverebbe quindi in Serie A con ottime speranze di diventare l’estremo difensore titolare di una delle squadre italiane più apprezzate e conosciute al mondo. Le ultime tre stagioni ha infatti ricoperto il ruolo di seconda linea tra le file dei biancoverdi lusitani e questa per lui potrebbe essere un’opportunità incredibile.

La trattativa

Mancherebbero quindi solo i dettagli per arrivare ad un definitivo accordo e definire il passaggio al Toro. Entrambe le società avrebbero quasi trovato un punto di incontro per il trasferimento e per mettere nero su bianco mancherebbe circa un milione di euro che i portoghesi chiedono ai granata, per un totale di cinque milioni.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le parti si stanno ancora parlando ma le distanze non sono affatto elevate. Ma c’è di più, perché in caso di cessione, il 50% della cifra ottenuta dal Lisbona dovrà andare alla Juventus, che deteneva il cartellino di Israel prima di cederlo proprio ai portoghesi.