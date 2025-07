A Dimaro c’è ancora posto, mister Conte lo aspetta | Non solo Beukema: Manna blinda la difesa

Il Napoli si conferma sempre più regina del calciomercato: è in arrivo un nuovo rinforzo in difesa per Conte

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è scatenato. Il Presidente degli Azzurri non vuole che la vittoria del campionato siglata all’ultima giornata sia un punto di arrivo ma di inizio, con l’auspicio di dar vita ad un nuovo e duraturo ciclo vincente.

Non potevano che essere questa fortissima ambizione a convincere Antonio Conte a rimanere. E non lo sta facendo solamente a parole ma coi fatti, dato che ha già piazzato 5 acquisti di livello assoluto che han reso ancora più forte la rosa a sua disposizione.

È arrivato Luca Marianucci dall’Empoli, Lorenzo Lucca dall’Udinese, Noa Lang dal Club Brugge, Kevin De Bruyne a parametro zero e Sam Beukema dal Bologna. Nomi tutt’altro che banali, che indicano che i partenopei vogliono dir la loro in ogni competizione.

Dovranno riconfermarsi Campioni d’Italia, rivendicare la Supercoppa persa a gennaio dello scorso anno, provare a vincere la Coppa Italia dopo 5 anni e andare quanto più avanti possibile in Champions League. Sino ad ora il loro record sono i quarti di finale e chissà se con questa formazione riusciranno a far di meglio.

Rinforzi in arrivo

A parte qualche cessione in programma, il Napoli è vicinissimo alla sua forma finale. Secondo la dirigenza capitanata da Giovanni Manna, manca solamente un difensore per completare il reparto dopo l’ufficialità dell’olandese arrivato dal Bologna.

Sarebbe il sesto colpo di questa sessione estiva, che confermerebbe il club campano come re assoluto di tutta Europa. Si supererebbero i 100 milioni di euro investiti, una cifra enorme per una società di Serie A, che si ribadisce come uno dei modelli da seguire.

Visite mediche già fissate

Mancano gli ultimi dettagli e Juanlu Sanchez sarà un nuovo calciatore dei campioni in carica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare è stato definito, il Siviglia ha ceduto alle richieste del Napoli e del calciatore dopo una lunga trattativa ed ha permesso di fissare le visite mediche.

La cifra totale dell’operazione si aggira sui 17 milioni di euro più una clausola della rivendita sul 10%. Quest’ultima varrà però solamente i primi 3 anni, ciò significa che se De Laurentiis decidesse di cederlo dal 2028 in poi, non dovrà dare nulla al club spagnolo. È dunque fatta per l’ennesimo rinforzo, chiaro segnale che fanno sul serio e che non hanno intenzione di lasciare nulla alle rivali.