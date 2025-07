Senza Europa vado via, addio mister | Sarri ne perde un altro ancora: lo affronterà da avversario

Il ritorno di Sarri continua ad essere un vero e proprio incubo: è fatta per l’addio del top player dai biancocelesti

Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio possiamo definirlo traumatico. Il mister toscano non credeva minimamente che firmare nuovamente per i biancocelesti significasse affrontare una situazione così difficile, che apparentemente non gli è stata mai spiegata dal Presidente Lotito.

Eppure dietro questa scelta c’è una causa così nobile che va oltre l’ambizione personale: “Sono tornato perché il percorso non era stato completato e non potevo lasciare il popolo laziale nel momento in cui ha un problema”.

Le Aquile hanno dunque bisogno di un eroe, ed è proprio l’ex Napoli, Chelsea e Juventus. Ha accettato l’incarico praticamente a scatola chiusa, con l’obiettivo di far sognare nuovamente la tifoseria in seguito alla pesantissima stangata arrivata.

Ha deciso di restare nonostante la società gli avesse svelato in un secondo momento di avere il mercato bloccato. E dunque non ci sarà nessun rinforzo, nessun nuovo calciatore arriverà a Formello, rimandando il tutto alla sessione invernale.

Situazione complicatissima

Che non firmi nessuno non implica che non venga ceduto nessuno. Inizialmente le valigie eran pronte per gli esuberi, ossia coloro i quali non rientravano nel progetto tecnico di Sarri, ma dopo qualche settimana la situazione è decisamente cambiata.

Mentre l’uomo della Provvidenza è impegnato a proteggere la Lazio, a ricostruirla e a darle un futuro, uno dei migliori calciatori della rosa è in procinto di dire addio. Una enorme perdita, che renderebbe la salita ancor più ripida in vista della nuova stagione, già ardua di per sé dato il netto rafforzamento delle concorrenti.

Perdita pesantissima

Parliamo di Nicolò Rovella, il cervello pulsante del centrocampo biancoceleste. È da lui che inizia l’azione, è lui a dettare i ritmi di gioco e ad impostare le manovre offensive della Lazio, sulle quali si basano le loro speranze di strappare una qualificazione in Europa.

Il centrocampista italiano ha un contratto in scadenza nel 2028. La problematica riguarda la sua clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro, che ha attirato l’interesse di svariati club, pronti a preparare l’assalto per il classe 2001. Su di lui è sempre vigile l’Inter, in attesa di conoscere quel che sarà il futuro di Hakan Calhanoglu, la Juventus, pronta a rivoluzionare il centrocampo dopo la delusione ricevuta dal mercato dell’estate scorsa ed il Liverpool di Arne Slot, che avrebbe mandato uno dei suoi uomini a seguirlo attentamente.