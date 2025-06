Guardiola “a costo di fallire”: i tifosi della Juve tornano a sognare | L’annuncio di Pep in conferenza

E’ stato annunciato nell’ultima conferenza stampa, i tifosi della Juventus sono in visibilio: Guardiola a qualunque costo

Pep Guardiola non ha bisogno di presentazioni. Si è guadagnato di diritto nel corso della sua carriera l’appellativo di rivoluzionario, dato che ha portato all’interno del rettangolo verde idee di gioco che nessuno mai prima di lui era riuscito solamente a pensare.

Conseguentemente, a seconda della diversità dell’opinione pubblica, occupa le prime posizioni della classifica all-time degli allenatori. Che sia al primo posto o poco più in basso non importa, ciò che ha vinto sino ad ora parla da sè e lo rende tra i mister migliori della storia del calcio.

Ovunque ha allenato, che sia a Barcellona, a Monaco o a Manchester ha sempre lasciato il segno. Ha sempre dominato in lungo ed in largo, non dimostrando mai segni di debolezza, tranne però nell’ultima stagione disputata con i Citizens, decisamente la più difficile di sempre per lui.

E’ riuscito solamente a qualificarsi per la prossima edizione di Champions League, un obiettivo che per lui è il minimo sindacale. Non è riuscito ad alzare nemmeno un trofeo dato che ha perso la FA Cup in finale ma ha dichiarato di aver interpretato quest’annata come un’opportunità di crescita da cui ripartire e non un fallimento.

Nuovo capitolo

Prima di terminare ufficialmente la stagione, dovrà disputare il Mondiale per Club. Proprio nella sua ultima conferenza stampa, ai microfoni di BeinSport, ha parlato della sfida che vedrà impegnata la sua rosa contro la Juventus di Igor Tudor, entrambe tra le candidate per la vittoria finale.

Ha espresso delle ottime parole per la società bianconera: “In questa stagione, abbiamo giocato a Torino, abbiamo perso, ma ora hanno un nuovo manager che sarà lì perché l’ultimo non c’è più. È il team più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il più seguito. La Juventus è un’incredibile squadra in molti aspetti e non vediamo l’ora di giocare con loro”.

Segnali di cambiamento

Veri e propri elogi da parte della Vecchia Signora che inevitabilmente non sono passati inosservati. Lo spagnolo ha sempre sostenuto di voler ritornare in Italia ad allenare e chissà se sia proprio la Juventus il club scelto dato che lui sta pensando di lasciare l’Inghilterra ed i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

I tifosi, appena hanno letto la notizia, hanno fatto i salti di gioia. Per loro sarebbe un onore avere un tecnico di questa caratura in panchina, tant’è che firmerebbero carte false per far sì che ciò accada. Come in molti scrivono sul social X, “anche a costo di fallire” lo ingaggerebbero, perchè Guardiola “fa rima” con vittoria.