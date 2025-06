Come De Bruyne, chiudo a 33 anni la carriera in serie A | Arriva anche Heung-min Son

Arriva un’altra stella dalla Premier League: dopo Kevin De Bruyne, anche la leggenda degli Spurs firma per un club di Serie A

Son Heung-Min ha finalmente ricevuto il credito che ha sempre meritato. Sino a poco tempo fa, il coreano non aveva mai vinto un trofeo in carriera, nonostante sia stato uno dei migliori nel suo ruolo da quando è in Premier League.

Ha praticamente dedicato la sua carriera al Tottenham. Con gli Spurs ha sempre provato a vincere ma la fortuna non è mai stata dalla sua parte, tant’è che ha perso più volte il campionato per pochi punti, una finale di Champions League, una di Community Shield ed una di FA Cup.

Il 21 Maggio però la maledizione è stata spezzata ed i tifosi sono impazziti di gioia. E’ riuscito difatti ad alzare al cielo l’Europa League grazie alla vittoria per 1-0 contro il Manchester United, consacrandosi come una vera e propria leggenda del club di Londra.

Dopo la bellezza di 10 stagioni ha compiuto quella che era vista come un’impresa. Adesso, a missione compiuta, sembrerebbe arrivato il momento di preparare le valigie e dedicarsi ad una nuova esperienza, chiudendo con il sorriso e senza rimorsi, dunque nel migliore dei modi, il capitolo inglese.

Desiderato da tutti

Parliamoci chiaro, chi acquista il classe 1992 fa un vero e proprio affare. Fisicamente non sarà lo stesso di qualche anno fa ma è uno dei calciatori più completi del panorama calcistico mondiale dato che possiede forza, corsa, tecnica e duttilità.

Ha ancora un anno restante ma le due parti hanno deciso di non continuare più insieme. L’ex Bayer Leverkusen sta attualmente valutando le tantissime offerte ricevute e dovrà farlo nei minimi dettagli dato che si tratta dell’ultimo importante contratto della sua carriera.

Nuova avventura

Le voci più insistenti provengono dalla Saudi Pro League. Già nel 2023 provarono a portarlo in Medio Oriente, offrendo 55 milioni di euro alla società inglese e 25 al calciatore ma per sua volontà la trattativa non andò mai in porto. Adesso però lo scenario è cambiato, è Son a voler andar via, motivo per cui il club lascerà con certezza la Premier League.

Non sono solamente gli arabi a volerlo, su di lui ci sono anche la MLS e la Serie A, tra cui le big, alla ricerca di un nuovo attaccante. La scelta adesso è tutta nelle sue mani. Dovrà capire lui se voler ancor dire la sua nel calcio europeo e aggiornare la sua bacheca dei trofei oppure godersi gli ultimi anni della sua carriera.