Al Milan ha vinto lo Scudetto con Maldini, ora è bianconero | La Juve riparte da lui

La Juve sta gettando le basi per la nuova stagione: ha piazzata il primo colpo, è in arrivo dai rivali del Milan

La Juventus ha decisa di ripartire. Si, è una frase che abbiam letto anche lo scorso anno ma ad oggi sembra lo stia facendo con più consapevolezza. Basta dunque scommesse ma solamente certezze, riferite a chiunque occupi una posizione di rilievo nel club.

L’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, i 200 milioni di euro spesi durante la sessione di calciomercato estiva e la pessima stagione disputata sono solamente un brutto ricordo. Adesso per loro conta solamente rialzarsi e ripagare la tifoseria della loro passione smisurata dimostrata sino ad oggi.

La Vecchia Signora si sta difatti ricamando un nuovo vestito. Sta disegnando quello che è un nuovo organigramma dirigenziale, così da rilanciare finalmente la società, farla ritornare ambiziosa e soprattutto ad occupare i vertici d’Italia e d’Europa.

Ha iniziata con la nomina di un nuovo Direttore Generale. Parliamo di Damien Comelli, ex Presidente del Tolosa, che ha già avviato una serie di colloqui con ogni membro del club per discutere in merito alle linee guida del futuro bianconero.

Obiettivi comuni

Si è dunque discusso di come la Juventus in tre anni debba attuare un piano che salvaguardi la loro economia ma che allo stesso tempo alzi il tasso di competitività. Un obiettivo tutt’altro che semplice ma doveroso da raggiungere per il bene comune.

Al più presto però dovrà decidere chi sarà il nuovo dirigente sportivo. Sono tanti i nomi presenti sul suo taccuino, tra i quali figura in cima alla lista un ex Milan. E’ con lui che i rossoneri vinsero lo Scudetto dopo ben 11 anni e sembrerebbe sia lui la figura adatta per far ritornare i bianconeri sul tetto d’Italia.

In arrivo

Si tratta di Frederic Massara, che si è recentemente slegato dal Rennes di comune accordo con la società. Dopo un solo anno ha deciso di lasciare la Francia, mirando proprio ad un ritorno in Serie A, e quale miglior occasione se non questa dopo che Cristiano Giuntoli ha deciso di dimettersi dalla carica.

La sua figura è molto stimata da Comelli. I due si sono conosciuti proprio lo scorso anno in Ligue 1 e potrebbero lavorara insieme sorprendentemente a Torino solamente dopo 12 mesi dal primo incontro. Resta dunque aspettare per vedere se la pista è confermata ma una cosa è certa: la Juventus vuole agire sin da subito e vuole ritornare ad alzare trofei con la cadenza di un tempo.