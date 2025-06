L’allenatore è Alessandro Del Piero: “Potete chiamarmi mister” | I tifosi sono letteralmente impazziti

I tifosi stanno saltando dalla gioia, non si aspettavano una notizia del genere: Alessandro Del Piero è il nuovo allenatore

Quando leggiamo il nome di Alessandro Del Piero, non possiamo che alzarci ed applaudire. L’ex capitano e simbolo della Juventus, nonchè della Nazionale Italiana, fa parte di quella cerchia di calciatori che sono ammirati e stimati a prescindere dalla maglia che hanno indossato.

Come per Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti, Franco Baresi, i colori non contano. Non si può far altro che elogiare coloro i quali hanno costruito e scritto la storia del calcio italiano, facendoci conoscere dall’intero panorama calcistico mondiale.

Mentre gli altri sopracitati hanno intrapreso percorsi differenti, il Pinturicchio ha deciso di ritornare in campo. Questa volta però, anche se a malincuore, racchiuso nei confini dell’area tecnica, dato che ha ufficialmente conseguito la licenza UEFA PRO.

Questa gli conferisce la possibilità di poter allenare qualunque squadra, di qualunque categoria, sin da subito. Ed è stato proprio lui stesso ad annunciarlo, attraverso un post sul suo profilo Instagram in cui scriveva: “Potete chiamarmi anche mister”.

Nuovo percorso

Ci ha successivamente tenuto a ringraziare la FIGC per questa opportunità: “Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo”.

Ed ovviamente ha speso parole anche per la sua famiglia: “E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore”.

Tifosi in visibilio

L’ex Campione del Mondo è dunque ufficialmente pronto a rivestire la sua prima carica. Ha spiegato quelli che sono i suoi capisaldi nella sua tesi, Uno per tutti (tutti per uno), in cui parla del gruppo e di creatività e di come bisogna far crescere ogni individuo sia singolarmente che all’interno del gruppo squadra.

Il calcio per lui resta e sarà sempre un gioco di squadra, non esiste dar priorità ad un singolo. Vuole che l’unione sia la forza del collettivo e che si lavori quotidianamente per raggiungere un obiettivo comune. Degli ottimi presupposti, che qualunque amante del calcio vorrebbe vedere all’opera: manca pochissimo e vedremo Del Piero in una nuova veste.