Gasperini, arriva l’annuncio alla Juventus | Non ci sperava più nessuno

Gasperini torna in corsa per la panchina della Juventus, i bianconeri provano a battere in extremis la concorrenza della Roma

Gian Piero Gasperini ha comunicato che non sarà più l’allenatore dell’Atalanta. La fine di un’era per i bergamaschi che con il tecnico sono passati dal lottare per la salvezza a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica, con cinque qualificazioni in Champions e la conquista dell’Europa League lo scorso anno.

La dirigenza ha sostituito i propri pezzi pregiati con profili di prospettiva che il mister ha valorizzato al massimo, con alcuni di loro che hanno rilanciato la propria carriera e con altri che sono calati di rendimento una volta lasciato il club lombardo.

Il campionato che si è concluso da una settimana lascia qualche rimpianto per i tifosi nerazzurri, con la squadra che ha chiuso al terzo posto e che avrebbe potuto competere, come mai prima, per lo scudetto, poi vinto dal Napoli. In attesa di capire chi sarà il suo successore, con Pioli e Palladino in pole e con Modesto, tecnico dell’Under 23, come opzione interna, tiene banco il futuro di Gasperini, pronto per una nuova avventura.

Negli ultimi giorni è stato avvistato in compagnia di Claudio Ranieri a Firenze e in molti hanno interpretato questo incontro come un accordo tacito del suo approdo al timone della Roma ma non è da escludere un suo ritorno alla Juventus.

Gasperini torna di moda per la Juventus, se lo contende con la Roma

La sua parentesi in panchina è iniziata proprio a Torino, alla guida della Primavera, e Gasperini non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare la prima squadra.

Gasperini è stato sondato da Cristiano Giuntoli a marzo, al momento dell’esonero di Thiago Motta. La scelta è ricaduta su Igor Tudor, che era libero e incarnava il Dna bianconero, oltre ad avere dimostrato di essere abile nel subentrare a stagione in corso.

Le mosse della Juventus in vista della prossima stagione

Tudor è sotto contratto sino al termine del Mondiale per Club e non è tramontata del tutto l’ipotesi della sua conferma, visto che ha centrato l’obiettivo per cui è stato nominato, quello di qualificare in Champions i bianconeri.

La pista Gasperini resta viva e concreta, anche se la Roma sembra la destinazione più plausibile per un allenatore che gode della stima di molte tifoserie.