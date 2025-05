Marotta chiama… Giuntoli | Addio dalla Juve deciso: c’è lo zampino del presidente nerazzurro

Cristiano Giuntoli può diventare il nuovo uomo mercato dell’Inter, Marotta pronto a cedergli il posto e lasciare a lui la gestione delle trattative

Con la finale di Champions League si è conclusa la stagione dell’Inter, considerando il Mondiale per Club un’appendice con scopi puramente economici. L’ottimo lavoro svolto da mister Inzaghi potrebbe essere giunto al termine, con le sirene arabe sempre più insistenti e con voci di un suo possibile approdo alla Juventus dopo il no di Antonio Conte che ha deciso di restare a Napoli.

Uno scenario sorprendente che rivoluzionerebbe il mercato delle panchine, con un valzer di allenatori che si è scatenato nei giorni immediatamente successivi alla fine del campionato, con i presidenti consapevoli di dovere procedere con la nomina del tecnico prima di progettare la prossima annata.

Cristiano Giuntoli sta per rescindere il contratto che lo lega alla Juventus. Dopo una sessione di mercato in cui gli investimenti sono stati esosi e la resa minima, l’ex direttore sportivo del Napoli è stato allontanato da John Elkann.

Il progetto che vedeva lui come uomo mercato e Thiago Motta come leader dello spogliatoio si è rivelato fallimentare e non è bastato centrare il pass per la Champions per salvare la barca e proseguire la collaborazione.

L’Inter rivoluziona la squadra e la dirigenza, l’uomo mercato arriva dalla Juventus

Non è da escludere che Giuntoli sia scelto da Beppe Marotta come figura da affiancare a Piero Ausilio nell’imbastire le trattative di una sessione estiva che si prospetta intensa per i nerazzurri, nonostante il budget di partenza sia limitato.

In tal caso, Marotta fungerebbe da presidente, gestendo i due uomini sotto di lui e cercando di guidarli nell’organizzare una campagna acquisti di livello, con forze fresche di prospettiva da individuare per rimpiazzare delle uscite rese obbligate da questioni di bilancio.

Cosa spinge Giuntoli ad Appiano Gentile, le indiscrezioni

Il trasferimento di Giuntoli all’Inter è un’ipotesi da non escludere, data la stima che nutre nei suoi confronti Marotta e lo scontro per assicurarsi il cartellino di Djalò e di Cabal, vinto proprio dalla Juventus.

Due operazioni che hanno sorpreso i nerazzurri e spiazzato Marotta, che è rimasto colpito dall’abilità di Giuntoli di chiudere in fretta dei colpi in entrata e di lavorare sotto banco per arrivare alla firma prima dei rivali.