Con Conte arriva anche l’attaccante nerazzurro: la numero 9 aspetta solo lui

Antonio Conte è pronto a rimanere a Napoli, la dirigenza gli vuole regalare il bomber nerazzurro, sarà sua la maglia numero 9

Antonio Conte avrebbe potuto fare ritorno sulla panchina dei bianconeri, con l’intento di riportare lo scudetto a Torino, dopo cinque anni in cui le ambizioni del club sono state ridimensionate, con la qualificazione in Champions come obiettivo.

Uno dei tasselli principali però una volta deciso di rimanere a Napoli, sarà quello di un centravanti che possa lottare per il titolo di capocannoniere e che prenda, salvo stravolgimenti, il posto di un Lukaku ormai avanti con l’età nonostante la ottima stagione appena conclusa. Le reti messe a segno dal belga in questo campionato sono un bottino ottimo per le sue potenzialità, ma serve una rivoluzione.

Ecco che Manna vuole mettere sotto contratto un bomber come lo era stato Victor Osimhen, reduce da una stagione positiva in Turchia, dove ha vinto il campionato con il Galatasaray.

La punta nigeriana farà ritorno a Napoli ma De Laurentiis ha intenzione di cederlo a titolo definitivo dopo non esserci riuscito la scorsa estate.

Non solo Osimhen, il Napoli ha nel mirino un altro bomber

Il giocatore ha una clausola di 75 milioni valida per l’estero, mentre in Serie A il prezzo può variare ed essere concordato, dati anche gli ottimi rapporti tra le due dirigenze.

Piace molto Mateo Retegui, capocannoniere di questa Serie A con 25 reti. All’Atalanta ha fatto un salto di qualità e si è consacrato, confermandosi titolare anche in Nazionale.

Conte lo apprezza molto e lo avrebbe chiesto alla dirigenza

Manna sa che i bergamaschi non sono un club facile con cui trattare, come hanno dimostrato diverse operazione la scorsa estate, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore di restare in Lombardia considerando anche l’addio di Gasperini, che stravedeva per lui.

Retegui è un profilo molto gradito a Conte che ne apprezza i movimenti e lo spirito di sacrificio. Ciò che è certo è che il Napoli farà un colpo importante in attacco.