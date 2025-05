Dimissioni ufficiali, ora è della Juve | Bltiz e annuncio del club: inizia la rivoluzione

La Juventus confida su di lui per aprire un nuovo ciclo, dopo le dimissioni sta per arrivare la firma con i bianconeri

La Juventus ha centrato con fatica la qualificazione alla prossima Champions League. Decisiva la vittoria a pochi minuti dalla fine e grazie a un calcio di rigore a Venezia per conservare il quarto posto, l’ultimo utile per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea.

La scorsa estate i bianconeri hanno cercato di rinnovare il progetto tecnico ma l’esito è stato fallimentare. La scelta di affidare la gestione della squadra a Thiago Motta non ha portato gli effetti sperati, nonostante una campagna acquisti che ha visto l’arrivo di molti giocatori, alcuni dei quali con aspettative che non sono state ripagate, da Teun Koopmeiners a Douglas Luiz.

Ecco che gli introiti provenienti dalla qualificazione in Champions e dal Mondiale per Club che sta per iniziare sono ossigeno puro per le casse della società torinese, alle prese con il riscatto di alcuni profili che hanno giocato in prestito in questa stagione.

Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di altre figure di spicco dell’organigramma societario, in seguito al caso plusvalenze, la proprietà si è affidata a uomini di fiducia che sono stati ai margini dal punto di vista comunicativo, anche nei momenti di massima difficoltà.

Una Juventus che sta per rinnovare il proprio comparto dirigenziale

Ecco che l’arrivo di Tudor in panchina ha entusiasmato anche più del dovuto la curva, in quanto ex giocatore e dotato del DNA bianconero. Per questo motivo il possibile ritorno di Antonio Conte al timone dello spogliatoio è ben voluto da tutta la piazza e rappresenterebbe il primo tassello per costruire un nuovo ciclo vincente.

I tifosi chiedono a gran voce anche il ritorno di Alex Del Piero con un ruolo dirigenziale, una bandiera mai dimenticata dal popolo bianconero e che potrebbe trasmettere ai giocatori cosa significa indossare la maglia che ha onorato per oltre vent’anni e che non ha abbandonato nemmeno dopo la retrocessione in Serie B.

Dalla Francia sono certi, sta per firmare per la Juventus

Damien Comolli ha lasciato il Tolosa dopo 5 anni, una notizia arrivata tramite il comunicato ufficiale del club francese, che annuncia l’addio del suo presidente con l’intento di aprire una nuova fase professionale.

Infatti, sarà uno degli uomini pensati da John Elkann per rinnovare il management della Juventus, affidandogli il ruolo di direttore generale a stretto contatto con l’ad Maurizio Scanavino.