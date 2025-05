“Giuntoli ha fatto un disastro”: Juve, cambia tutto entro giugno | Il nuovo allenatore lo vuole fare fuori

Giuntoli ha commesso errori troppo gravi, serve nuovamente una rivoluzione in casa Juventus: cambia tutto entro Giugno

L’arrivo di Cristiano Giuntoli avvenuto due anni fa aveva fatto aizzare l’entusiasmo nell’ambiente Juventus. Peccato che l’opinione pubblica abbia totalmente cambiato parere ad oggi, in funzione degli scarsi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni.

Dopo l’ultimo travagliatissimo periodo caratterizzato da pochissimi titoli conquistati ed un cambio dirigenziale in atto, i tifosi credevano che fosse la figura giusta per risollevare l’ambiente ma ad oggi non si è dimostrata tale. D’altronde parla per lui il bilancio del suo incarico che vede la Vecchia Signora aver vinto solamente una Coppa Italia.

A ciò si aggiunge il clamoroso litigio con Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti della storia del club e la scelta del suo sostituto che non ha reso come sperato. Parliamo di Thiago Motta, il quale è stato esonerato dopo pochi mesi per aver fallito tutti gli obiettivi stagionali prefissati.

Il tutto con centinaia di milioni di euro utilizzati nelle due sessioni di calciomercato. Investimenti che non solo non hanno portato benefici alla società dato i risultati ma che non hanno fatto altro che dimostrare quanto alcuni acquisti non fossero mirati a risolvere le reali esigenze della Juventus.

Più bassi che alti

E dunque l’esperienza dell’ex Napoli, ha avuta sino ad ora più bassi che alti. E’ impossibile dire il contrario, gli esiti parlano da sè, motivo per cui non è per nulla certo che Giuntoli rimarrà anche la prossima stagione ma anzi è più probabile che lasci l’Italia per una nuova avventura.

Nonostante abbia firmato un contratto longevo nel 2023, le quotazioni di addio si fanno sempre più alte. Tra l’altro dall’estero sono arrivate moltissime offerte, anche da svariati top club, che inevitabilmente lo spingono sempre più lontano da Torino, nonostante sia la società stessa a non esser contento del suo operato.

#GiuntoliOUT

Non solamente dai piani alti sembra non esser gradito. Chi è assolutamente scettico in merito alla sua permanenza sono i tifosi, dato che lo considerano il primo responsabile di questa stagione totalmente fallimentare della Juventus, tanto da condividere sui social network l’#GiuntoliOUT.

Sono tanti i commenti in merito, molti davvero durissimi nei suoi confronti: “Giuntoli dovrebbe essere cacciato subito come è accaduto con Motta. E se non lo cacciano, a fine stagione cambiare allenatore non serve a nulla”! Oppure, “Pensa come ci ha ridotto Giuntoli, con le sue scelte scellerate. Da Huijsen a Motta. Il vero artefice di questo disastro“.