Mondiali 2026: finalmente ci siamo | La qualificazione è ufficiale, sarà la prima volta per Nazionale

Oramai è fatta, hanno raggiunto un traguardo storico per la Nazione: si sono qualificati ai prossimi Mondiali del 2026

Manca pochissimo e ci siamo, è quasi tutto pronto per i Mondiali del 2026. La FIFA ha reso noto il calendario della nuova edizione della Coppa del Mondo, la competizione più importante della storia del calcio, che presenta delle grandissime novità.

La prima riguarda il luogo dove si svolgerà dato che per prima volta nella storia sarà disputata in tre paesi differenti: Canada, Messico e Stati Uniti. La seconda riguarda i partecipanti, che saranno 48 e non più 32, così da dare a più Nazioni la possibilità di prender parte all’evento più atteso di sempre.

E’ stato confermato anche il numero di partite, che sale a quota 104. Il format prevede dunque una prima fase di 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due squadre di ogni girone più le migliori 8 terze classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta a partire dai sedicesimi di finale.

L’inaugurazione si terrà Giovedì 11 Giugno 2026, allo Stadio Azteca di Città del Messico. La finale invece al Metlife Stadium nel New Jersey, negli Stati Uniti, Domenica 19 Luglio,mentre la partita per il terzo posto si svolgerà all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.

Non è concesso sbagliare

Una partita che tutti noi tifosi speriamo giochi la nostra Italia, che però deve ancora qualificarsi alla competizione. La Nazionale di Luciano Spalletti avrà una sola chance per farlo, nelle gare contro la Norvegia e la Moldavia dove non gli è concesso sbagliare.

E’ un obiettivo che non può mancare, per spezzare finalmente la maledizione Mondiale. Dopo la vittoria nel 2006 il nulla più assoluto, con due figuracce collezionate nel 2010 e nel 2014 e due mancate partecipazioni nel 2018 e nel 2022.

Qualificazione ufficiale

Mentre gli Azzurri dovranno lottare sul terreno di gioco per conquistare l’accesso, ci sono Nazioni che hanno già staccato il pass. Non solo l’Uzbekistan ma anche la Giordania si piazza tra le fortunate partecipanti, un evento storico dato che si tratta della prima apparizione nella Coppa del Mondo della loro storia.

Grazie alla vittoria della Corea del Sud contro l’Iraq per 2-0 ed al trionfo della Giordania contro l’Oman per 3-0, i giordani hanno ottenuto questo incredibile traguardo. Hanno scritto una nuova e fantastica pagina della storia della loro Nazione, un merito che gli resterà per sempre. Manca solamente un anno per vederla all’opera ed assistere a quella che si prospetta essere una delle migliori edizioni di sempre.