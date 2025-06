La capitale è la piazza giusta per te: chiamata da Roma nella notte, Thiago Motta non può rifiutare

Thiago Motta è il profilo ideale per allenare in un contesto complicato come quello della Capitale, il presidente lo valuta con interesse

Le due squadre di Roma sono in procinto di cambiare guida tecnica. La Roma ha salutato Claudio Ranieri che ha concluso con un girone di ritorno di alto livello la propria carriera da allenatore, con i giallorossi che hanno chiuso il campionato al quinto posto, a un solo punto dalla qualificazione in Champions League.

Delusione per i cugini della Lazio che sono passati dalla lotta per il quarto posto all’esclusione dalle coppe europee, con la sconfitta all’Olimpico che ha permesso al Lecce di salvarsi e la contemporanea vittoria della Fiorentina a Udine che ha qualificato i toscani in Conference.

Una debacle che sta facendo propendere il patron Claudio Lotito a rescindere il contratto a Marco Baroni, affidando la gestione dello spogliatoio a un’altra figura che avrà il compito di riportare in Europa i biancocelesti.

La Roma si sta prendendo le attenzioni dei media, per l’incontro avvenuto tra la presidenza, Ranieri e Gasperini che sembra essere l’uomo prescelto per proseguire il percorso di crescita intrapreso dai giallorossi in questi primi mesi del 2025.

Thiago Motta nella Capitale, è lui il tecnico designato per il rilancio

Ma anche la Lazio deve risolvere il problema della panchina e un ex tecnico del club, Delio Rossi, ha detto la sua ai microfoni di Radiosei, ritenendo che vedrebbe molto bene nella Capitale Thiago Motta.

Queste le sue parole: “Ha un passato importante da giocatore e da allenatore, ha fatto bene a Genova e La Spezia, senza parlare della grande annata con il Bologna“.

Dopo la deludente parentesi alla Juventus, una nuova avventura per Motta

Thiago Motta rischia di pagare il fallimento della sua esperienza al timone della Juventus: “Alla Juve il passo è stato troppo grande e secondo me si dovrebbe puntare sul suo spirito di rivalsa. Secondo me è una pista praticabile e lui ha tanta voglia di riscatto“.

Il desiderio di rimettersi in gioco e di dimostrare il proprio valore è un dettaglio da prendere in considerazione: “Lui è un tecnico che ha delle idee, credo possa starci alla Lazio e ripeto, avrebbe motivazioni altissime dopo questa mezza stagione alla Juventus che certamente non è andata bene“.