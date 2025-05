Ancelotti ha deciso: contatti con il club avviati | Partenza annullata per il Brasile

Ancelotti sta trattando con un club, sfuma il suo approdo al timone del Brasile, il colpo di scena delle ultime ore

Carlo Ancelotti ha salutato, commosso, il Santiago Bernabeu e i tifosi del Real Madrid, club con cui ha trionfato in Europa, diventando l’unico allenatore ad avere vinto cinque Champions League. La fine di un ciclo che è avvenuta al termine di una stagione che non ha visto l’aggiunta di trofei, se non la Supercoppa Europea, dopo la finale vinta contro l’Atalanta.

Per Ancelotti il rammarico di essersi arreso alla superiorità dei rivali del Barcellona, che hanno avuto la meglio dei Blancos sia in Liga che in Coppa del Rey, dimostrandosi i migliori nel proprio Paese.

Anche il percorso in campo internazionale è stato meno entusiasmante del solito, con l’eliminazione ai quarti di finale di Champions per mano dell’Arsenal, che ha vinto con disinvoltura sia all’andata che al ritorno. Un percorso iniziato in salita con un girone unico disputato con un rendimento altalenante e che aveva costretto la squadra a sfidare il Manchester City che volevano l’approdo agli ottavi.

Un Real che aveva perso Kroos in mezzo al campo ma che aveva aggiunto in un reparto offensivo già ricco di stelle il francese Kylian Mbappe, che ha spostato il progetto e ha firmato dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain.

Una nuova sfida per Ancelotti dopo l’addio al Real Madrid

E adesso che è in procinto di diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile, un impegno tosto in vista dei Mondiali del prossimo anno, dato il blasone di una Nazionale che vuole tornare ai fasti di un tempo, potrebbe non avere il suo fidato collaboratore al proprio fianco, il figlio Davide.

Quest’ultimo, infatti, è in trattativa per diventare il prossimo allenatore dei Rangers, storico club scozzese che ha disputato un’ottima Europa League e che vuole avere la meglio dei rivali del Celtic in patria. Una sfida affascinante, la prima da allenatore per una figura che ha, dal canto suo, una certa esperienza anche in campo internazionale, a fianco del padre.

Non sarà solo in questa nuova pagina della sua carriera

Potrebbe seguirlo a Glasgow, come riporta la BBC, anche Luka Modric che ha salutato il Real ma che non ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato. La stella croato potrebbe brillare anche nel Regno Unito, in mezzo al campo di un club storico del calcio mondiale, in una cornice di pubblico calorosa e pronta a sostenerlo.

Ancelotti avrebbe così un giocatore di qualità superiore, a discapito dell’età, che potrebbe fare la differenza dentro e fuori dal campo e aiutarlo nel gestire il resto dello spogliatoio.