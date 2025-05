Simone Inzaghi si porta Cristiano Ronaldo: accordo raggiunto per il Mondiale per Club

Simone Inzaghi pronto a portarsi Cristiano Ronaldo, accordo raggiunto col portoghese in vista del Mondiale per Club

Oramai si è capito chiaro è tondo quale sia il suo obiettivo: Cristiano Ronaldo vuole partecipare, a tutti i costi, al prossimo ed imminente Mondiale per Club negli USA.

Molto probabilmente, per uno dei tanti motivi, per affrontare un’ultima volta il suo collega e rivale di sempre come Lionel Messi. La “Pulce” ed il suo Inter Miami, infatti, inaugureranno il torneo con la partita d’esordio.

Anche l’Inter (insieme alla Juventus) parteciperà come squadra italiana. Prima, però, dovrà concentrarsi su un impegno molto importante a cui i nerazzurri tengono particolarmente: la finale di Champions League di sabato sera contro il PSG.

Ritornando al fuoriclasse portoghese, però, potrebbero esserci delle importanti novità nei prossimi giorni: possibile che Simone Inzaghi lo porti con sé negli USA. Affare ed accordo possibile con il nuovo club.

Cristiano Ronaldo, futuro già scritto: giocherà il Mondiale per Club con questa squadra

Dopo l’annuncio social in cui affermava di aver chiuso ogni rapporto con l’Al-Nassr al termine del suo contratto. Cristiano Ronaldo è alla ricerca di una nuova avventura. Magari in una squadra che disputerà, appunto, il Mondiale per Club in programma verso la metà di giugno. Difficile, però, ipotizzare che il classe ’85 possa trasferirsi all’Inter per tanti motivi. Allo stesso tempo, però, il club saudita non ha alcuna intenzione di mollare la presa e cercherà, in tutti i modi, di convincere la stella a cambiare idea.

Un futuro, quindi, ancora tutto da scrivere per il nazionale portoghese. L’Arabia Saudita non lo vuole perdere per nessun motivo. Per quanto riguarda Simone Inzaghi, invece, è possibile che i due possano incontrarsi. Ma solamente nel caso in cui il manager piacentino accetti l’offerta dell’Al-Hilal (che lo vuole appunto per il Mondiale per Club) e che Ronaldo possa avere un ripensamento e restare all’Al-Nassr. Semplice supposizioni ed ipotesi, ma assolutamente da non scartare.

Cristiano Ronaldo, l’Arabia non molla la presa: Inzaghi ci spera

Così come non è da scartare un possibile ingaggio da parte dell’Al-Hilal che, a differenza dell’Al-Nassr, parteciperà alla prossima Champions League asiatica. Ed, inoltre, parteciperà al Mondiale per Club. Cristiano Ronaldo, quindi, sta valutando tutte le possibili proposte che potrebbero arrivargli anche nelle prossime ore.

La conferme in merito arrivano secondo fonti vicine al Fondo pubblico di investimento dell’Arabia Saudita (PIF) che, citate dall’agenzia di stampa AFP, affermano che sono in corso difficili trattative per una sua possibile permanenza. Da non sottovalutare nemmeno la pista che potrebbe portarlo all’Al Ahli. L’idea di giocare con l’Al-Hilal non dispiacerebbe affatto al portoghese che, il 18 giugno, giocherà contro la sua ex squadra: il Real Madrid.