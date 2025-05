Giuntoli lo ha fatto di nuovo: bonifico da 100 milioni a Manchester | Cambia tutto l’attacco

Calciomercato Juventus, in arrivo un bonifico da 100 milioni per il Manchester: scatta la rivoluzione in attacco

Una stagione che non può considerarsi affatto conclusa per la Juventus. Tra pochi giorni, infatti, è prevista la partenza per gli USA dove i bianconeri (insieme all’altra squadra italiana Inter) affronteranno il Mondiale per Club.

La “Vecchia Signora” dovrà fare il punto della situazione su molti fattori. In particolar modo quello dell’allenatore: Igor Tudor è stato confermato fino al termine della manifestazione, ma poi che ne sarà del nativo di Spalato?

Come suo sostituto il nome che interessa particolarmente è quello di Antonio Conte. Si spinge, infatti, per un ritorno del manager salentino che, però, potrebbe addirittura rimanere a Napoli e rispettare il suo contratto di altri due anni.

Qualcosa verrà effettuato, quasi sicuramente, in ottica calciomercato. Soprattutto dal punto di vista delle entrate dove qualche volto nuovo potrebbe fare al caso dei bianconeri. In particolar modo da Manchester può arrivare l’atleta da 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, in arrivo da Manchester per 100 milioni: Giuntoli fiuta l’affare

Se quella della Juventus può considerarsi una stagione da dimenticare, quella del Manchester United è giusto definirla orribile. Sotto ogni punto di vista. Il 15mo posto in Premier League e la sconfitta nella finale di Europa League per mano del Tottenham ha deluso non poco la tifoseria dei “Red Devils” che si aspetta delle pronte ed importanti risposte dalla società. Il tecnico Amorim dovrebbe essere confermato al suo posto, anche se l’ambiente si aspettava decisamente qualcosa in più da lui.

Così come si aspettavano qualcosa anche da un calciatore che, invece, ha dimostrato tutte le sue qualità in questa esperienza in prestito che ha vissuto in Spagna. Stiamo parlando di Antony che non ha potuto realizzare il sogno dei tifosi del Betis Siviglia di vincere la Conference League nella finale di Breslavia (Polonia). Una mezza stagione da incorniciare per il brasiliano che ha concluso con 9 gol e 5 assist in 28 apparizioni con i biancoverdi. Davvero non male. Un nome, il suo, che potrebbe fare molto comodo alla Juventus in estate.

Calciomercato Juventus, occhi in casa United: obiettivo rinforzare l’attacco

Secondo quanto annunciato dal sito “Goal.com” la Juventus potrebbe seriamente bussare alla porta del Manchester United e chiedere informazioni sull’ex Ajax che, nel Regno Unito, non si è mai ambientato più di tanto. In questi cinque mesi ha dimostrato di essere un calciatore di tutto rispetto e, soprattutto, di livello rispetto al suo periodo trascorso tra le fila dello United.

Anche se, allo stesso tempo, quello che potrebbe frenare (e non poco) la dirigenza bianconera è il costo del cartellino del calciatore: si parla, infatti, di 100 milioni di euro per averlo in estate. Una cifra che spaventa Giuntoli che spera di ottenere uno sconto prima di intavolare una possibile trattativa con la dirigenza inglese.