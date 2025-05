Milan, niente panchina per Allegri: è ufficiale | C’è lo zampino della Juve

Milan, niente panchina a Massimiliano Allegri, incredibile svolta riguardante il tecnico: c’è lo zampino della Juventus

Alla fine ogni tipo di dubbio è stato sciolto per quanto riguarda la panchina del Milan. La panchina è stata affidata a Massimiliano Allegri che, a partire dalla prossima stagione, guiderà i rossoneri.

Un clamoroso ritorno, quello del tecnico del livornese, che si è verificato 11 anni dopo l’ultima volta. In meno di 48 ore lo ha convinto il nuovo direttore sportivo. Igli Tare, che fino ad ora non aveva mai collaborato insieme a lui.

Di conseguenza il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato che Sergio Conceicao è stato esonerato e non è più il tecnico del Milan: il suo contratto sarebbe andato in scadenza il 30 giugno di quest’anno.

Proprio su Allegri, però, arrivano delle indiscrezioni clamorose e che, allo stesso tempo, iniziano ad avere delle prime conferme. Non potrà accomodarsi in panchina. A quanto pare la “colpa”, di tutto questo, è proprio della sua ex squadra: la Juventus.

Milan, Allegri non potrà accomodarsi in panchina: svelato il motivo

In attesa della conferma ufficiale, anche se non ci sono più dubbi in merito alla sua nomina, Massimiliano Allegri non potrà sedere in panchina alla prima uscita ufficiale. Il Milan, infatti, scenderà in campo (16-17 agosto) in Coppa Italia contro il Bari. Proprio quella è stata l’ultima competizione in cui il mister livornese ha allenato la Juventus. Si trattava della finale dell’Olimpico, contro l’Atalanta, vinta dai bianconeri per 1-0 con gol di Vlahovic.

Nei minuti finali della sfida il livornese si era scagliato contro il direttore di gara Fabio Maresca ed il resto della quaterna arbitrale. Troppo per il fischietto napoletano che lo mandò negli spogliatoi. Poi accadde quello che tutti noi conosciamo e che, di conseguenza, gli costò il posto in panchina. Un episodio che il Giudice Sportivo punì con un turno di squalifica. Turno che, appunto, dovrà scontare nel match contro i “Galletti” in Coppa Italia. Al suo posto, con molta probabilità, lo storico vice Marco Landucci.

Allegri, niente prima con il Milan: al suo posto il vice Landucci

Come riportato in precedenza Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Milan. Il tecnico è pronto a firmare un contratto di due anni da 5,5 milioni di euro a stagione. Più opzione per un terzo.

Per quanto riguarda il suo esordio a questo punto, molto probabilmente, avverrà alla prima di campionato. Data ancora sconosciuta visto che non è stata ancora fissata la data d’uscita dei calendari e, di conseguenza, non si conosce ancora il nome della terza squadra che arriverà dalla Serie B.