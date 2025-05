A Milanello ci sono le sue foto appese al muro, ora “cambia sponda” | Lo aspettano in panchina a Torino

A Milanello ha lasciato ricordi indelebili, ora tradisce i tifosi rossoneri per approdare alla guida del club torinese

Il campionato delle due squadre di Torino è stato condizionato dagli infortuni che sono avvenuti a inizio autunno. La Juventus e i granata erano partiti forte, conquistando la vetta della classifica. La rottura del legamento crociato avvenuta a Gleison Bremer e a Duvan Zapata ha privato Thiago Motta e Paolo Vanoli del leader della retroguardia e dell’attacco e il rendimento ne ha risentito.

Il tecnico della Juventus ha pagato con l’esonero un’alternanza di risultati che aveva messo a rischio l’approdo in Champions League, obiettivo poi centrato da Igor Tudor, subentrato a nove giornate dal termine di questa serie A.

Il Torino ha avuto una preoccupante flessione nella seconda parte del girone d’andata, per poi risalire la classifica dopo alcuni innesti nel mercato di gennaio e concludere il campionato con un anonimo 11esimo posto.

I tifosi sono consapevoli che Vanoli abbia fatto il massimo con la rosa a disposizione e hanno contestato in più occasioni Urbano Cairo, colpevole di avere ceduto i pezzi pregiati dell’organico, Buongiorno e Bellanova, e di non averli sostituiti degnamente, oltre a non avere acquistato un centravanti che rimpiazzasse Zapata.

L’esonero è a un passo, dopo le recenti dichiarazioni del presidente

Nonostante questo, il patron ha tuonato contro il proprio allenatore nelle ultime ore, accusandolo di non avere centrato un piazzamento europeo, tra lo stupore di una piazza che non è d’accordo sul potenziale della squadra.

E come svelato da Tuttosport, potrebbe sedersi sulla panchina del Torino Gennaro Gattuso, che ha concluso il campionato croato al terzo posto ed è pronto a tornare in Italia, con un bagaglio d’esperienza in più.

La bandiera del Milan e il suo trasferimento a Torino che fa storcere i tifosi

L’ex mediano del Milan è il favorito per prendere il posto di Vanoli e rilanciare le ambizioni di una squadra che dovrà, però, essere rinforzata con la campagna acquisti.

In alternativa, un altro nome papabile è quello di Alberto Gilardino, fermo da qualche mese dopo l’esonero al Genoa. Entrambi con un passato al Milan, potrebbero trasferirsi a Torino, in un ambiente caloroso che pretende attaccamento alla maglia e massimo impegno.