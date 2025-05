C’è il bitz per Massimiliano Allegri: colpaccio nella notte del ds | Lo ha strappato alla concorrenza

Max Allegri è pronto per tornare ad allenare, sta per firmare con un top club di serie A che vuole tornare in alto

Max Allegri è fermo da un anno, in attesa di una chiamata stimolante per tornare in panchina. Il triennio alla guida della Juventus è stato stressante e ha reso necessaria una pausa. L’esonero, avvenuto dopo la conquista della Coppa Italia, unico trofeo aggiunto in bacheca durante la sua seconda permanenza a Torino, è stato duro da digerire.

Il tecnico livornese si è trovato a fronteggiare la crisi societaria, l’esclusione dalle coppe europee e il ridimensionamento dell’organico rispetto al decennio precedente ed è stato l’unico a dovere gestire uno spogliatoio affranto dalle vicende extrasportive.

A rendere ancora più complicato il suo lavoro sono state le squalifiche per doping e calcioscommesse inflitte a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli, privandolo di due giocatori fondamentali in mezzo al campo e sul quale aveva fatto affidamento.

Nonostante questo, Allegri ha sempre raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League, con minore fatica di quanto sia avvenuto in questo campionato appena concluso con Thiago Motta e Igor Tudor.

Ecco dove allenerà Allegri la prossima stagione, la firma è a un passo

Allegri è pronto per una nuova sfida ed è il favorito per riportare in alto il Milan. Per lui si tratterebbe di un ritorno al timone dei rossoneri, che aveva guidato all’ultimo scudetto dell’era Berlusconi quindici anni fa.

Dopo la nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il prossimo tassello da completare è quello dell’allenatore e Allegri è il nome in cima alla lista dei desideri della società, con dei contatti già avviati, stando a quanto riporta La

Gazzetta dello Sport.

Ecco perché Allegri è l’allenatore giusto per il rilancio del glorioso club di serie A

Un Milan che sta per sbaragliare la concorrenza, dato che Max è in lizza per prendere il posto di Conte a Napoli e di Ranieri a Roma. Un’offerta economica importante, la possibilità di concentrarsi solo sul campionato, dato il mancato approdo alle coppe europee, e una rivoluzione in termini di rosa, stuzzicano Allegri che potrebbe presto firmare.

I tifosi non hanno dimenticato l’ottimo rendimento che ha avuto con la squadra rossonera, anche se in un’epoca ben diversa rispetto a quella attuale. Allegri ha dimostrato di essere un vincente ed è un profilo che serve in questa fase storica del Milan.