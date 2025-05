Grazie Napoli, me ne vado in Arabia: il centrocampista ha salutato dopo la festa Scudetto

Calciomercato Napoli, non solo acquisti: è tempo di pensare anche alle cessioni in casa azzurra. Il centrocampista vicino all’addio

In attesa di capire se Antonio Conte continuerà ad essere il prossimo allenatore del Napoli, oppure lascerà dopo un solo anno, la società azzurra si sta concentrando prevalentemente in ottica calciomercato.

Sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. Nonostante non ci sia ancora un comunicato ufficiale, arrivano delle conferme importanti per quanto riguarda l’arrivo di Kevin De Bruyne: a confermarlo lo stesso presidente De Laurentiis durante la festa scudetto.

Il Napoli ha intenzione di rinforzare anche il reparto offensivo. I partenopei, a quanto pare, sono sempre più vicini a concludere l’arrivo di Jonathan David dal Lille, a parametro zero, uno che i gol li fa sempre (ed anche in questa stagione ne ha realizzati ben 25 reti).

Oltre agli arrivi, però, ci saranno sicuramente delle partenze. Come quella del centrocampista che, dopo aver effettuato un ottimo campionato, è pronto a svuotare l’armadietto del centro sportivo di Castelvolturno e salutare tutti.

Calciomercato Napoli, il centrocampista verso i saluti: ad un passo dall’addio

Aurelio De Laurentiis ha grandi ambizioni per il suo Napoli. A partire dalla prossima stagione, oltre al campionato, il numero uno partenopeo vuole fare bella figura in Champions League. D’altronde a confermarlo ci ha pensato direttamente il produttore cinematografico. In attesa della firma sia di De Bruyne che di David, la società si concentra anche sul fronte delle uscite. Il nome principalmente indiziato, verso la cessione, porta a quello di Andre-Frank Zambo Anguissa.

Il nazionale camerunense è ad un passo dall’addio. Il suo futuro, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere in Arabia Saudita. La squadra fortemente interessata alle prestazioni del calciatore sarebbe l’Al-Nassr che, da qualche giorno, ha ricevuto una pessima notizia: ovvero l’addio, a fine stagione, di Cristiano Ronaldo che non ha alcuna intenzione di rimanere nel club saudita. Una trattativa che, come annunciato da più fonti e media sportivi, procede sempre più spedita e vicina ad una conclusione.

Calciomercato Napoli, il pupillo di Conte verso l’addio: affare in chiusura

Per il centrocampo della squadra saudita mister Stefano Pioli punta fortemente sul camerunense che ha avuto modo di affrontare, come avversario, quando allenava il Milan. L’Al-Nassr appare in netto vantaggio rispetto ad altre squadre europee come il Monaco e club della Premier League. Il ds Manna, a questo punto, è pronto a chiudere la tratattiva.

Per la sua cessione si parla di almeno 30 milioni di euro. Soldi che, quasi sicuramente, verranno reinvestiti per un nuovo centrocampista. Il nome che è sempre piaciuto, alla dirigenza azzurra, è quello di Davide Frattesi che non riesce a trovare il suo spazio nel centrocampo dell’Inter.