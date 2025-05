5 milioni e vi portate a casa MBAPPE’ | L’offerta vale solo per quest’anno: lo dice il contratto

Mbappè può arrivare in Italia a un prezzo molto vantaggioso, la suggestione di mercato che fa impazzire la serie A

Kylian Mbappè ha disputato una buona stagione al suo primo anno tra le fila del Real Madrid, con i Blancos che, però, si sono arresi al Barcellona che ha vinto la Liga e la Coppa del Re. Anche il cammino in Champions League si è interrotto prima del previsto, con l’eliminazione ai quarti di finale per mano dell’Arsenal.

Carlo Ancelotti ha salutato i Blancos con un secondo posto e tanti rimpianti, prima di firmare e diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Per il fuoriclasse francese la prossima sarà un’annata molto importante e che porterà ai Mondiali, dove punta a essere assoluto protagonista e trascinatore della propria Nazionale.

Il club della Capitale spagnola lo ha ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, dopo che non ha rinnovato il contratto che lo legava al Psg.

Non ha faticato a trovare spazio nel reparto offensivo del Real, nonostante l’agguerrita concorrenza e i molti top player presenti all’interno dello spogliatoio.

Mbappè e un costo che lo rende appetibile per le squadre italiane, un’occasione che non ricapiterà

Pare predestinato a una carriera importante anche il fratello minore di Kylian, Ethan, che ha debuttato in Ligue 1 con la maglia del Lille, raccogliendo 10 presenze in questa stagione appena conclusa.

Il costo del cartellino del talento classe 2006 è al momento di 5 milioni, una cifra conveniente che potrebbe convincere qualche club di serie A a puntare su di lui, dato l’ottimo rapporto tra il Lille e le società italiane, con molte operazioni effettuate nelle scorse sessioni di mercato.

Ecco dove potrebbe andare a giocare Mbappè, il club italiano sogna di vederlo in campo

La valutazione del piccolo Mbappè potrebbe presto lievitare, dato che anche il Real pare interessato a ingaggiarlo e farlo crescere nella cantera, per poi aggregarlo in prima squadra.

E nel caso in cui quest’operazione dovesse andare in porto, non è escluso che Mbappè possa essere girato in prestito al Como, che ha già valorizzato Nico Paz, pronto a tornare a Madrid per giocarsi un posto da titolare al fianco proprio di Kylian, dopo essere stato tra le rivelazioni di questa serie A.