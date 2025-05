“Lobotka via da Napoli”: il primo sacrificio di De Laurentiis | Rimane in serie A

“Lobotka via da Napoli”, l’annuncio fa tremare i tifosi azzurri: sarà lui il primo sacrificio di De Laurentiis

Il Napoli continua la propria festa per la vittoria del quarto scudetto della storia. Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio la squadra ha sfilato sul bus (cosa non avvenuta due anni fa), per circa 3km, sul Lungomare di Napoli omaggiato da oltre 200mila tifosi.

La sera stessa una festa, in forma del tutto privata, con i calciatori, staff e dirigenza. Il giorno dopo visita ufficiale, al Vaticano, da Papa Leone XIV con tutta la società al completo.

Durante i festeggiamenti erano presente le telecamere della Rai sul bus. Ovviamente non sono affatto mancate le domande sul futuro dei protagonisti di questo quarto scudetto. Dalla permanenza o partenza di Conte a quella di altri calciatori.

Nel frattempo, come un fulmine a ciel sereno, arriva l’annuncio che fa tremare i tifosi del Napoli: “Lobotka via da Napoli“. Il regista della squadra, autore di una buona stagione fino a quando non è andato ko, potrebbe fare le valigie e svuotare l’armadietto.

Calciomercato Napoli, Lobotka ad un passo dall’addio: l’annuncio

Nelle ultime giornate di campionato non ha potuto dare il suo contributo per via di un brutto infortunio. Anche se, insieme al resto degli infortunati, non ha voluto lasciare sola la squadra in questi momenti cruciali della stagione con la sua presenza. Adesso lo slovacco ha tutto il tempo sia di riposare ma, soprattutto, di recuperare la migliore forma fisica. Poi avrà anche il tempo di pensare al mercato visto che, quasi sicuramente, continueranno ad arrivare richieste alla società azzurra per il costo del cartellino del calciatore.

In questi ultimi giorni si parla, anche in maniera abbastanza insistente, dell’addio di Antonio Conte sempre più dirottato verso un ritorno alla Juventus. Nel caso in cui il mister salentino dovesse andare via al suo posto dovrebbe arrivare un altro ex Juventus, vale a dire Massimiliano Allegri. Nel suo modo di giocare, però, Lobotka non avrebbe il suo spazio con il tecnico livornese. Almeno questo è il pensiero di Antonio Cassano che, nel corso dell’intervento a “Viva El Futbol” su Twich, ha espresso il suo pensiero.

Calciomercato Napoli, per Lobotka non c’è più spazio: “Farà in modo di mandarti via”

Con un possibile arrivo di Allegri per Lobotka, al Napoli, non ci sarebbe più spazio. Pensiero e parole di Antonio Cassano. Queste sono alcune delle sue considerazioni anche in merito ad un possibile approdo del livornese sulla panchina partenopea: “Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora. Per il Napoli si parla di lui ora. Ma come gioca? 4-3-3?”.

Poi la considerazione proprio sul centrocampista slovacco: “Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo. Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili…“