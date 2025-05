Milan costretto al colpo in serie B: budget limitato senza Champions | Tifosi disgustati

Calciomercato Milan, rossoneri costretti a pescare in Serie B: il budget è limitato senza Champions League, tifosi delusi

Una stagione assolutamente da dimenticare. D’altronde non potrebbe essere altrimenti per il Milan che, per il prossimo campionato, dovrà ripartire da zero. In tutti i sensi e non solo dal punto di vista della rosa.

La vittoria della Supercoppa Italiana è stata immediatamente dimenticata. Troppe le delusioni accumulate in questa stagione da parte del “Diavolo” che è stato fischiato dal proprio pubblico nell’ultima partita disputata in casa.

La delusione per non essersi qualificata in nessuna competizione europea, per la prossima stagione, è immensa e difficilmente potrà essere messa da parte come se nulla fosse. Il budget, di conseguenza, è limitato anche in vista dell’imminente sessione estiva del mercato.

Tanto è vero che per rinforzare la rosa si pesca addirittura dalla Serie B. Un calciatore che, di certo, non entusiasma più di tanto gli animi tra i tifosi rossoneri. Gli stessi che, sui social network, stanno esternando tutta la loro delusione e disgusto per quanto è avvenuto.

Calciomercato Milan, il rinforzo può arrivare dalla Serie B: furia dei tifosi

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito sportivo spagnolo “Fichajes.com“. Per la prossima stagione il compito di rivoluzionare la rosa è stato assegnato da Igli Tare che, da qualche giorno, è stato assunto come direttore sportivo. In attesa di capire quali sono i big che lasceranno i rossoneri in estate, si pensa anche ai nuovi e possibili arrivi. Tra i nomi che piacciono quello del neoretrocesso in cadetteria come Hans Nicolussi Caviglia.

Il centrocampista, di proprietà della Juventus, potrebbe essere uno dei rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Un “colpo” che, però, non sembra entusiasmare più di tanto la tifoseria che sperava in qualche calciatore importante. Anche se, allo stesso tempo, il fatto di non partecipare ad una competizione europea potrebbe danneggiare non poco il mercato del “Diavolo”. Proprio il nativo di Aosta potrebbe essere considerato il sostituto di Tijjani Reijnders che, a quanto pare, è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City.

Calciomercato Milan, il colpo non entusiasma i tifosi: cosa sta succedendo

Da precisare, però, che quello di Nicolussi Caviglia è uno dei tanti obiettivi in casa Milan. Specialmente in quella zona del campo dove non sono esclusi affatto colpi di scena in questa estate. Il classe 2000 è ancora deluso per aver causato il rigore, trasformato dalla Juventus, e che ha condannato il Venezia al ritorno in cadetteria dopo solamente un anno.

Una stagione, però, non proprio da dimenticare per il quasi 25 enne (li compirà il 18 giugno) visto che ha trovato la via della rete in 4 occasioni in 35 apparizioni. Un possibile colpo che, però, non entusiasma più di tanto la tifoseria rossonera che si sta lamentando sui social network. Anche per altri motivi.