Signore, deve sospendere il match: alcol test all’arbitro | Irruzione della polizia in campo

Ciò che è successo ha dell’incredibile, hanno fatto l’acol test all’arbitro, sono dovute intervenire le forze dell’ordine

I campionati nazionali si sono da poco conclusi, con esiti sorprendenti e con verdetti che dovevano essere ancora assegnati negli ultimi 90 minuti, come nella serie A, con il trionfo del Napoli, la qualificazione in Champions della Juventus e la retrocessione di Empoli e Venezia che lasciano la cadetteria insieme al Monza.

Anche nelle categorie inferiori non sono mancate sorprese, con squadre che avevano aspettative diverse ai nastri di partenza e che si sono trovate a lottare per obiettivi non prefissati, sia in negativo che in positivo.

Oltre all’effettivo valore tecnico della rosa, altri fattori fanno la differenza, dall’adattamento dei giocatori a disposizione al credo calcistico e alla tattica del proprio allenatore all’alchimia che si crea nello spogliatoio.

Ci sono partite poi condizionate dalla direzione arbitrale, con episodi contestati e con reazioni eccessive. In Francia si è assistito a un fatto davvero surreale, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La squadra avversaria ha chiamato la polizia in segno di protesta

Secondo quanto riportato da France Bleu Nord, la partita tra Merville e OC Roubaix, del campionato di prima divisione delle Fiandre, è stata sospesa in quanto l’arbitro è stato sottoposto ad alcol test dopo l’intervallo.

La formazione ospite ha chiamato la Gendarmerie in segno di protesta dopo l’espulsione di un suo giocatore nella prima mezz’ora del match e la polizia è realmente intervenuta, con la tesi che il fischietto fosse in stato di ebbrezza. La squadra si era presentata al campo di gioco con soli 10 uomini e si era trovata in doppia inferiorità numerica, rendendo così proibitiva la sfida.

La partita non si è conclusa, ecco per quale motivo

L’arbitro ha accettato che le forze dell’ordine svolgessero il loro lavoro ed è risultato negativo al test. Dopo un simile episodio, però, ha deciso di sospendere il match e non far giocare il secondo tempo, rispedendo il pubblico e i giocatori a casa in anticipo.

In seguito ha inviato una relazione alla Commissione legale del Distretto delle Fiandre che ha aperto un’indagine sull’accaduto. Rischia pure lui una sanzione per non avere portato a termine il proprio compito, anche se si è giustificato affermando di non sentirsi in grado di proseguire la partita.