Stava giocando contro il Napoli, i ladri gli hanno distrutto casa | Il giocatore ha perso tutto

Mentre era in campo contro il Napoli il giocatore è stato derubato, la stima dei danni è ingente, ha già sporto denuncia

Il campionato si è concluso con la vittoria del Napoli, che conquista per la quarta volta nella sua storia lo scudetto. Antonio Conte è l’artefice di questo titolo, in grado di compattare lo spogliatoio e valorizzarlo al massimo, anche dopo la cessione di un pezzo pregiato della rosa come Kvara nel mercato di gennaio.

Gli ultimi 90 minuti hanno stabilito anche la corsa Champions, con la Juventus che ha avuto la meglio su una Roma che è andata a un passo da un miracolo sportivo e con Ranieri che conclude con un bilancio positivo la sua carriera da allenatore.

A salvarsi, a sorpresa, è il Lecce che ha vinto all’Olimpico contro la Lazio, condannando i biancocelesti a non partecipare a nessuna competizione europea la prossima stagione, dato che la Fiorentina li ha agganciati, confermandosi, grazie agli scontri diretti a favore, in Conference League.

La Lazio che ha bloccato sul pari sia l’Inter che il Napoli, indirizzando così la volata per il primo posto. Lo scorso febbraio la squadra guidata da Marco Baroni ha pareggiato per 2 a 2 all’Olimpico contro i campani.

Un noto calciatore è stato vittima di un furto, lo ha scoperto dopo la partita

E al ritorno a casa, Mario Gila ha ricevuto una sgradita sorpresa, accorgendosi dell’accaduto proprio al termine del match che ha visto i suoi di fronte alla capolista.

La sua abitazione è stata svaligiata, con i ladri che hanno approfittato della sua assenza per motivi lavorativi, facendo irruzione e portando via orologi, gioielli e vestiti firmati, con una stima intorno ai 40mila euro.

Mentre affrontava il Napoli, i ladri entravano in casa sua

Il giorno dopo il centrale spagnolo ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri, confidando nelle telecamere di sorveglianza della zona per scoprire l’identità dei malviventi.

Il calciatore, che vive a Formello insieme alla compagna Eleonora Pontrelli, non è il primo a essere stato derubato negli ultimi tempi, anche se non si possono ricondure i furti a un unico gruppo. Gila è stato prezioso e costante nelle sue prestazioni e non si è lasciato condizionare da questo spiacevole fatto.