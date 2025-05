Arriva in serie A insieme a De Bruyne: l’annuncio l’ha dato Guardiola | “Deve giocare di più”

Non solo De Bruyne in Serie A - Interdipendenza.net (Screenshot video YouTube)

Non solo Kevin De Bruyne. in Serie A arriva un altro top player dal Manchester City: lo manda direttamente Guardiola

Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma le voci che riguardano un suo possibile approdo in Serie A si fanno sempre più insistenti e si intensificano come non mai. Kevin De Bruyne è ad un passo dal diventare il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione.

Un calciatore che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione visto che, con il Manchester City, ha praticamente vinto tutto quello che c’era da vincere. A prescindere dalla sua età (a giugno saranno 34 anni) può giocare ancora ad alti livelli.

Se dovesse essere confermato si tratterebbe, senza ombra di dubbio, un colpo da urlo per i neocampioni di Italia. Segno del fatto che il team inglese, a partire dalla prossima stagione, attuerà una vera e propria rivoluzione. Sotto ogni punto di vita.

Il fantasista belga potrebbe non essere affatto l’unico ad approdare in Italia. Il belga arriverà a parametro zero, ma a fargli compagnia un altro compagno di squadra. Lo manda direttamente Pep Guardiola che, a quanto pare, lo ha letteralmente scaricato.

Serie A, non solo De Bruyne: arriva un altro top player, lo manda Guardiola

Nell’ultimo impegno di campionato, quello in trasferta contro il Fulham, Guardiola non lo ha inserito nella lista dei convocati. In questo modo le voci, in merito ad un suo possibile addio, si fanno sempre più insistenti. Stiamo parlando di Jack Grealish che sembra non rientrare più nei piani del tecnico Guardiola per la prossima stagione. Il suo scarso rendimento con il club lo ha danneggiato anche in Nazionale visto che, almeno per il momento, non viene preso in considerazione dal ct Tuchel.

Secondo quanto annunciato dal sito “Goal.com” le voci di una sua possibile cessione in estate si fanno sempre più insistenti. A questo punto non è da escludere un suo approdo in Italia dove diverse squadre potrebbero pensare a lui. Anche se, allo stesso tempo, c’è un fattore da non sottovalutare affatto: ovvero quello riguardante il suo ricco e pesante ingaggio (quasi 19 milioni di euro all’anno) che è fuori portata per ogni top club italiano.

Manchester City, sarà rivoluzione: oltre a De Bruyne un altro campione in Serie A

Possibile che il calciatore, nei prossimi giorni, incontrerà la dirigenza del City per fare il punto della situazione. Molto probabile che si voglia arrivare ad un addio.

Da capire, a questo punto, se il suo futuro continuerà ad essere in Premier League o all’estero. Nonostante non ci siano conferme è molto probabile che la sua avventura col City sia, oramai, giunta al termine.