I tifosi lo hanno giù salutato: 60 milioni per finanziare il mercato | Milan costretto a venderlo

Va via per 60 milioni di euro dal Milan - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Calciomercato Milan, addio illustre in vista della prossima sessione estiva: i tifosi lo hanno salutato. Va via per 60 milioni di euro

Una stagione, quella che sta per volgere verso la conclusione, assolutamente da dimenticare. La parole d’ordine per i rossoneri è una sola: ripartire. Da zero. In primis dalla dirigenza che è stata ampiamente criticata dalla tifoseria rossonera.

Una dirigenza che, in questa stagione, non ha potuto contare su un direttore sportivo. Sì, proprio colui che ha il compito di rifondare una squadra (se necessario), occuparsi di entrate e di uscite. Igli Tare è vicino, ma di conferme ufficiali nemmeno l’ombra.

Per ricominciare, appunto, da zero bisogna anche fare qualche sacrificio. Magari partendo da un calciatore che, in questa stagione, è stato uno dei pochi a salvarsi per via delle sue prestazioni. Le stesse che non sono passate affatto inosservate.

Una cessione che potrebbe verificarsi solamente ad un prezzo importante: quello da 60 milioni di euro. Soldi che farebbero molto comodo alla società di via Aldo Rossi. I tifosi, infatti, sono sempre più convinti che queste possano essere le ultime settimane da calciatore rossonero.

Calciomercato Milan, addio sempre più vicino in estate: via per 60 milioni

Il non essersi qualificati in Champions League e, soprattutto, in nessuna competizione europea non è affatto una buona notizia per il club. Soprattutto dal punto di vista economico visto che il bilancio sarà inevitabilmente in rosso. La vittoria della Supercoppa Italiana, ottenuta nei primi giorni del nuovo anno, è stata subito dimenticata. Si ricordano, infatti, più le delusioni. L’ultima la finale di Coppa Italia persa pochi giorni fa all’Olimpico. Il Milan, quindi, sa bene che dalla prossima stagione potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato.

Proprio come ha fatto il Napoli di Conte. Ma senza una pedina molto importante per la squadra. Tra i calciatori rossoneri molto richiesti, in ottica calciomercato, c’è Tijjani Reijnders. Come annunciato in precedenza il centrocampista olandese è una delle note liete di questa stagione. Un calciatore che ha trovato, in molte occasioni, la via della rete. I numeri parlano chiaro: 15 gol tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Davvero non male. Il Manchester City è sulle sue tracce da molto tempo. Per averlo serve sborsare almeno 60 milioni.

Calciomercato Milan, in estate cessione dolorosa: la Premier nel suo futuro

Per ripartire alla grande occorrerà fare degli importanti sacrifici. Il primo top che potrebbe partire è Tijjani Reijnders. L’olandese, d’altronde, è stato inserito nella lista dei desideri di Guardiola che lo ha indicato come l’erede di Kevin De Bruyne. Un affare che potrebbe andare in porto anche nelle prossime settimane.

Il futuro dell’ex Az Alkmaar, quindi, potrebbe essere in Premier League. Con i “Citizens” il calciatore avrà la possibilità di partecipare, ancora una volta, alla massima competizione europea. Di ufficiale non c’è ancora nulla, anche se mancherebbe davvero poco per la cessione. Il Milan, a quanto pare, si è rassegnato all’idea di perderlo. Così come i tifosi.