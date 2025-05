Roma, c’è l’annuncio: “E’ stato contattato Allegri” | Il club ha preso la sua decisione

Allegri ha avuto un contatto con i Friedkin, potrebbe essere lui il prossimo allenatore della Roma, la decisione a breve

La Roma è certa, con una giornata d’anticipo, di partecipare anche la prossima stagione alle coppe europee, un traguardo che appareva impensabile al termine del girone di andata e che è frutto dell’ottimo lavoro svolto da Claudio Ranieri, con i giallorossi che hanno conquistato più punti di ogni altra squadra in questo 2025, con una sola sconfitta in campionato.

L’esperto tecnico capitolino ha risollevato le sorti di un’annata partita in modo disastroso, con un doppio esonero ravvicinato e una media punti da zona retrocessione. Il peggio è alle spalle e i tifosi lo hanno salutato con una coreografia commoventi nell’ultima partita della sua carriera all’Olimpico, conclusa con la vittoria sul Milan.

Per la Roma è tempo di pensare al futuro, con Ranieri che avrà il compito, in sinergia con il direttore sportivo Florent Ghisolfi, di individuare il suo successore al timone del club, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi.

Negli ultimi giorni si è parlato di una trattativa con Klopp che è stata smentita dall’agente dell’ex allenatore del Liverpool e continua così il toto nome, con un tecnico che appare il favorito.

Chi è il favorito per prendere il posto di Ranieri

Max Allegri è il principale candidato a sedersi sulla panchina della Roma, dopo un anno sabbatico in seguito all’esonero deciso dalla Juventus e il triennio alla guida dei bianconeri.

Intervistato da Tele Radio Stereo, Pierpaolo Marino ha affermato a riguardo: “In questi casi si portano avanti dei casting e, quando i campionati sono in corso, magari si attende la chiusura della stagione anche per rispetto dei giocatori e del grande Ranieri che sta concludendo il suo lavoro“.

Allegri ha incontrato i vertici della Roma, sarà lui il nuovo allenatore dei giallorossi?

Marino fa il nome di Allegri e lo ritiene il profilo ideale: “Anche a me piacerebbe il nome di Allegri per la mia ex squadra, come è la Roma. Come giocatore l’ho scoperto io, l’ho portato io in Serie A e siamo rimasti in grandi rapporti di stima e amicizia“.

Marino svela che c’è stato un incontro con i Friedkin: “Ma non è che se Allegri nel frattempo dovesse ricevere proposte, per dire, di Napoli o Milan si sente impegnato per il fatto di essere stato chiamato per un incontro“.