Finalmente la nuova Champions League: i gironi delle italiane sono già pronti | Gli accoppiamenti 2026

La Champions League della prossima stagione inizia già a definirsi, le italiane si sono già appuntate gli avversari

A pochi giorni dalla finale di Monaco di Baviera, il pensiero va già alla prossima Champions League, con la conferma del format introdotto in questa stagione, con 36 squadre e un girone unico per accedere agli ottavi. Con il successo del Tottenham in Europa League, anche i londinesi hanno centrato il pass per la competizione.

A essersi qualificate sono già 24 compagini, tra cui le italiane Napoli, Inter e Atalanta. La Juventus dovrebbe aggiungersi alla lista ma dovrà battere il Venezia nell’ultima giornata di campionato o confidare in un passo falso della Roma che è impegnata a Torino contro i granata.

In Premier League sono già certe di partecipare il Liverpool, campione d’Inghilterra, e l’Arsenal, che si è fermato in semifinale. Ancora cinque i club spagnoli, in ordine di classifica il Barcellona, il Real Madrid, l’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao e il Villarreal.

Tre le francesi, con il Psg, che affronterà l’Inter il 31 maggio per alzare per la prima volta nella sua storia il trofeo, il Marsiglia di un Roberto De Zerbi la cui conferma è in discussione e il Monaco.

Chi saranno le avversarie delle italiane nel girone unico di Champions League

E ancora quattro le tedesche, con i campioni di Bundesliga del Bayern Monaco, il Leverkusen che sta per salutare il proprio allentore, Xabi Alonso, il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte.

Due le olandesi, con il Psv, che ha eliminato la Juventus e vinto l’Eredivisie al fotofinish, e l’Ajax. Dal Portogallo è già qualificato lo Sporting.

Le qualificate alla prossima Champions, alcune sorprese e tante conferme

Ha vinto il campionato turco il Galatasaray, trascinato da Victor Osimhen, primo nella classifica dei cannonieri e pronto per tornare al Napoli dopo il prestito annuale, per poi essere ceduto nella finestra estiva di mercato.

Dalla Repubblica Ceca torna in Champions lo Slavia Praga, mentre dalla Grecia l’Olympiacos, che lo scorso anno ha vinto la Conference League, battendo in finale la Fiorentina. Già a giugno inizieranno i preliminari che assegneranno altre squadre che formeranno la lista completa delle partecipanti, per poi procedere ai sorteggi, con l’inizio del girone unico previsto tra fine settembre e inizio ottobre.