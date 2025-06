A Torino è caos generale: in panchina si rivede De Rossi | Parte un nuovo progetto

Sta succedendo un vero e proprio caos a Torino, contattato Daniele De Rossi per la panchina: inizia un nuovo progetto

Nonostante il contratto con la Roma vada in scadenza il 30 giugno 2027, Daniele De Rossi potrebbe iniziare molto presto una nuova avventura. Di conseguenza un nuovo progetto che, con la squadra capitolina, non ha nulla a che fare.

Il suo nome, infatti, si sta intensificando sempre di più nell’ambiente. Precisamente nella città di Torino dove, all’interno della società, sta accadendo davvero di tutto. Non sono da escludere possibili colpi di scena per quanto riguarda la panchina.

Ed è per questo motivo che Daniele De Rossi potrebbe essere seriamente contattato: a quanto pare sarebbe, proprio lui, il candidato principale ad accomodarsi sulla panchina del club.

Nel caso in cui ci dovessero essere degli importanti passi in avanti De Rossi dovrà necessariamente rescindere il proprio contratto che lo lega ai giallorossi. Ovviamente per iniziare una nuova avventura altrove.

Panchina a De Rossi, possibili colpi di scena nelle prossime ore: le ultime

Daniele De Rossi potrebbe ripartire da Torino. Non dalla Juventus (nonostante il mancato ritorno di Conte e la dubbia permanenza di Tudor dopo il Mondiale per Club), ma sponda granata. Il Torino, infatti, potrebbe dividersi da Paolo Vanoli dopo un solo anno. Le parole del presidente Urbano Cairo, al termine dell’ultimo match di campionato perso contro la Roma, non hanno lasciato spazio a dubbi: ovvero che il rapporto lavorativo sarebbe potuto finire da un momento all’altro.

“Sono molto deluso da Vanoli, mi aspettavo di più. Faremo le valutazioni del caso“. Se non si tratta di una bocciatura allora poco ci manca. Anche se, allo stesso tempo, nella giornata di giovedì c’è stato un incontro tra le due parti: se fino a qualche giorno fa si respirava un’aria difficile, adesso le cose sembrano essere cambiate. Una possibile permanenza di Vanoli non è da escludere. In ogni caso De Rossi sarebbe pronto visto che, il suo nome, è considerato il principale favorito per la sostituzione.

Caos a Torino, De Rossi è pronto: gli ultimi aggiornamenti

Nulla di ufficiale visto che la dirigenza piemontese farà le proprie valutazioni in merito alla posizione sul proprio allenatore. Come annunciato in precedenza, nel caso in cui si dovesse verificare un addio dell’ex Venezia, al suo posto il nome del favorito resta De Rossi.

A dire il vero non si tratterebbe affatto della prima volta che l’attuale presidente dell’Ostiamare abbia dei contatti con Cairo: in passato, infatti, già li ha avuti, ma alla fine non si è concretizzato mai nulla. Il classe ’84 non vede l’ora di ripartire visto che è fermo dal settembre dello scorso anno, ovvero quando è stato esonerato pochi giorni dopo il match pareggiato in trasferta contro il Genoa.