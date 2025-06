Rafa vieni da noi, vinciamo tutto: tradimento peggio di Calhanoglu in Serie A

Rafael Leao, addio al Milan sempre più probabile: peggio di Calhanoglu, il portoghese va in un altro top club di Serie A

Il Milan, come confermato da alcuni giorni, ripartirà da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese si tratta di un clamoroso ritorno, in quel di Milanello, dopo 11 anni dall’ultima volta in cui la sua avventura terminò con un esonero dopo la disfatta di Reggio Emilia.

Quello, però, è il passato: l’obiettivo è concentrarsi sul presente e, soprattutto, pensare al futuro. Un futuro che, però, potrebbe non vedere in rosa uno dei calciatori simboli del “Diavolo” degli ultimi anni. Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di Rafael Leao.

Non è affatto un mistero che il nazionale portoghese, da qualche sessione di mercato, sia finito nel mirino di importanti top club. In particolar modo quelli esteri. Anche se, alla fine, una vera e propria trattativa non c’è mai stata ed il calciatore è rimasto a Milano.

Questa volta, però, in occasione della sessione estiva di calciomercato le cose potrebbero cambiare eccome. Non dovrebbe lasciare l’Italia, ma trasferirsi in un altro club quello sì. Per i tifosi sarebbe un tradimento non di poco conto: peggio di Calhanoglu accasatosi all’Inter.

Calciomercato Milan, Leao nel mirino di un top club di Serie A: addio rossoneri

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato “Il Mattino“. Il noto quotidiano campano si sta soffermando sullo straordinario calciomercato che potrebbe mettere in atto il Napoli. De Laurentiis, pochi giorni fa, ha ottenuto la prima conferma: quella della permanenza di Antonio Conte. Non una cosa da poco visto che il tecnico sembrava ad un passo dall’addio ai partenopei dopo una sola stagione e, soprattutto, dopo aver vinto lo scudetto al primo tentativo. Sempre più vicino, invece, l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City. Un colpo che innalzerebbe, senza dubbio, la qualità della rosa degli azzurri. Un altro possibile nuovo arrivo potrebbe portare al nome di Rafael Leao.

L’esterno d’attacco rossonero, infatti, sarebbe ad un passo dal lasciare il Milan per trasferirsi al Napoli. Il ds Giovanni Manna è letteralmente scatenato ed è pronto ad accontentare ogni tipo di richiesta da parte del suo allenatore. L’obiettivo è quello di rafforzare la rosa e, di conseguenza, togliersi parecchie soddisfazioni anche lontano dall’Italia. Un nome a dir poco a sorpresa quello del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Come tutti ben sanno un sostituto di Kvaratskhelia, a gennaio, non è arrivato. Con tutto il rispetto per Okafor, ma il georgiano con il PSG ha dimostrato di essere un calciatore di un altro pianeta. Come possibile erede, infatti, il giornale campano fa il nome di Rafael Leao.

Leao verso una nuova avventura, il club è pronto a fare follie per il portoghese

Come vice Lukaku i nomi che si stanno facendo portano a quelli di Jonathan David (che arriverebbe a parametro zero dal Lille) e addirittura di Viktor Gyokeres (dello Sporting Lisbona). Le alternative sono Lorenzo Lucca e Yann Bonny (seguiti anche dall’Inter). Anche se, come esterno d’attacco, il nome che piace porta a quello del portoghese rossonero. Anche perché, come annunciato dal “Mattino”, ci sarebbe stata una lunga chiacchierata tra il ds Manna e l’entourage del calciatore, con a capo il padre Antonio.

Con una stagione, quella prossima, in cui il Milan non parteciperà a nessuna competizione europea è molto difficile pensare ad una permanenza dell’ex Lille. Una trattativa tutt’altro che semplice per diversi motivi. In primis è che il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2028, l’altro è che i rossoneri per lui vogliono una cifra importante: ben 75 milioni di euro. Soldi che, però, De Laurentiis ha a disposizione.