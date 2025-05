Spalletti “costretto” a convocarlo in Nazionale: esordio del giocatore nel nuovo ciclo, dopo la punizione

Spalletti si è dovuto arrendere, ha finalmente fatto apparire il suo nome tra i nuovi convocati: l’Italia si prepara ai Mondiali

Il campionato di Serie A è oramai terminato. Si tratta di uno dei più avvincenti degli ultimi anni dato che abbiamo dovuto attendere che si svolgesse l’ultima giornata per decretare il Campione, i vari piazzamenti in Europa e le squadre che retrocederanno.

L’ha spuntata clamorosamente il Napoli di Antonio Conte, che ha ripetuto l’impresa di due anni fa compiuta da Luciano Spalletti. Mentre gli altri riposeranno sarà proprio il mister toscano a dover tornare a lavoro e ad occuparsi della sua Italia.

Gli Azzurri sono pronti a scendere nuovamente in campo e a cominciare il loro cammino per la Coppa del Mondo 2026. Prima però dovrà sfatare quello che oramai è diventato un vero e proprio tabù, la qualificazione alla competizione, siccome abbiamo fallito nel raggiungere l’obiettivo sia nel 2018 che nel 2022.

L’ultima apparizione della nostra Nazionale risale dunque al 2014. Davvero troppi anni per quella che è una delle più importanti ed influenti della storia del panorama calcistico mondiale, motivo per cui hanno promesso che faranno di tutto per ottenerla.

Impegni in programma

Il debutto si avrà agli inizi di Giugno, rispettivamente il 6 ed il 9. Prima si giocherà a Oslo, capitale della Norvegia, poi a Reggio Emilia contro la Moldova, inaugurando il Gruppo I che comprende anche l’Estonia e l’Israele.

La lista dei convocati per gli impegni in programma è stata già diramata dal CT. Tante sorprese, dato che nell’elenco dei 27 giocatori figurano nuovi volti, tra cui quello di Diego Coppola, già convocato in Under 21, e ritorni come quello di Davide Zappacosta e Francesco Acerbi ma non solo.

Finalmente convocato

Il nome che i tifosi si aspettavano apparisse e che finalmente è stato convocato è quello di Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna si è reso protagonista dell’ennesima stagione ad altissimi livelli e dopo aver vinto la Coppa Italia con i rossoblù, gli mancava l’obiettivo di ritornare a vestire la tanto ambita maglia della Nazionale.

Anche l’anno scorso ma in particolare in questa stagione, ha continuamente lanciato messaggi a Spalletti. Ad ogni rete, e quest’anno ha toccato quasi quota 20, ha esultato “bussando” con le nocche della mano alle telecamere, chiaro segnale di voler ricevere quella tanto desidarata chiamata dal CT. Dopo anni l’ha finalmente ottenuta: adesso tutti sono curiosi del suo rendimento, con l’auspicio che in Nazionale sforni le stesse prestazioni fatte con il Bologna così da qualificarci per i prossimi Mondiali.