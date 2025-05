Jorginho è rossonero | Ufficiale, arriva a giugno: oggi ha salutato la Premier League

Ha salutato l’Arsenal e l’Inghilterra per provare una nuova avventura: Jorginho è pronto a vestire i colori rossoneri

Jorginho, pseudonimo di Jorge Luiz Frello Filho, è un calciatore che ha fatto parlare molto di sè nell’ultimo decennio. A partire dal trasferimento al Napoli, che lo acquistò dal Verona nel 2014 e dove dimostrò di essere uno dei mediani più forti in circolazione.

Il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano ha avuto poi il suo apice proprio pochi anni dopo, al Chelsea. Lì si consacrò come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, tant’è che vinse con i Blues la Champions League da protagonista.

E non solo, pilastro assoluto della metàcampo della Nazionale, ha vinto con gli Azzurri Euro 2020, rivelandosi decisivo in più occasioni. Sfiorò addirittura la vittoria del Pallone D’Oro nel 2021, posizionandosi nella top 3 dei migliori giocatori dell’anno.

Poco dopo, nel 2023, il passaggio a rivali dell’Arsenal. Con i Gunners non è riuscito ad esser costante come un tempo, andando sempre più fuori dai radar. Tant’è che dopo 2 anni ha deciso di cambiare casacca, decidendo di provare una nuova avventura.

Vestirà la maglia rossonera

Il suo addio ufficiale dall’Inghilterra è oramai chiaro da tempo. Già ad inizio Maggio, nella vigilia della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, si vociferava che il suo futuro non fosse più in Premier League.

Ora che è terminata la stagione, ha deciso di comune accordo con il suo allenatore, Mikel Arteta di trasferirsi. E la sua prossima destinazione l’ha già scelta, tant’è che è praticamente cosa fatta il suo passaggio alla squadra rossonera.

Nuova avventura

Attraverso un videomessaggio pubblicato sui propri profili social, pieno di commozione, ha salutato tutti i suoi tifosi: “Sapete, qualche volta la stagione è più del solo calcio. Riguarda i momenti. Le persone. La crescita. È qualcosa che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande di te. “Quando sono arrivato all’Arsenal, non sono arrivato solo in un club. Sono entrato in una famiglia, molto affamata e appassionata, con degli obiettivi. Ho dato tutto quello che avevo, ogni giorno, ogni partita. Non solo per i risultati ma per questa maglia. Per questi tifosi”.

Ha poi continuato: “Anche se partivo dal primo minuto o dalla panchina, mi avete fatto sentire apprezzato, amato. Questo è raro nel calcio e non lo dimenticherò mai. Ora è tempo di dire addio, o forse arrivederci. Quando un posto ti sembra casa, l’addio non è mai facile, ma me ne vado a testa alta e con il cuore pieno. Grazie Arsenal”. E così ha comunicato di non rinnovare il suo contratto e firmarne uno nuovo con il Flamengo, in Brasile, con il quale disputerà il Mondiale per Club a partire dal 14 Giugno. La squadra brasiliana è da anni che gli fa la corte ed è riuscito a convincerlo a quasi 34 anni. E’ dunque l’inizio di una nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua ottima carriera.