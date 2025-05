Gyokeres vola nella capitale: primo regalo dal mercato | Tifosi impazziti di gioia

I tifosi sono impazziti quando hanno letto la notizia: Gyökeres è pronto a dire addio allo Sporting, arriva nella Capitale

Manca pochissimo all’apertura della sessione di calciomercato estiva ma c’è già il nome che la domina. Parliamo ovviamente di Viktor Gyökeres, l’attaccante svedese protagonista di stagioni straordinarie con la maglia dello Sporting Lisbona.

Il classe 1998 è il bomber più prolifico d’Europa. Le statistiche ed il rendimento avuto nel terreno di gioco parlano da sè: ben 63 gol realizzati in tutte le competizioni che lo confermano una vera e propria macchina da gol.

Numeri che confortano anche i tifosi della Nazionale svedese. Lui e Alexander Isak formano un attacco formidabile e così come il suo compagno di reparto, anche lui è alla ricerca di una nuova destinazione per far rimbombare sempre più il suo nome nel calcio europeo.

D’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti. Numeri così fanno gola a chiunque e difatti ha già attirato su di sè l’interesse dei migliori club al mondo, pronti ad ingaggiare quella che è attualmente la punta centrale più letale dell’intero panorama calcistico mondiale.

Maturità raggiunta

L’ex Coventry City è riuscito a raggiungere la sua piena maturità in Portogallo. All’età di 26 anni ha dimostrato di essere estremamente completo dato che è un calciatore che gode di una freddezza micidiale sotto porta ma allo stesso tempo è capace di giocarci alle spalle e di muoversi in funzione dell’azione di gioco.

Oltre ai gol è dunque anche un leader. E’ capace di adattarsi a qualunque situazione e possono far sempre affidamento su di lui, tant’è che è riuscito a far vincere ai Leões il campionato, dopo una lunghissima lotta con i rivali del Benfica, e la Coppa Nazionale.

Arriva nella Capitale

E’ chiaro che oramai a breve lascerà il club, soprattutto dopo le sue ultime interviste in cui fa intendere che è molto lontana la possibilità di una sua permanenza. Come ha sottolineato la dirigenza, il suo prezzo si aggira sui 70 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per molti, soprattutto per i club di Premier League che lo seguono con attenzione da diversi mesi.

Tra questi, chi ha già contattato il suo entourage sono l’Arsenal ed il Chelsea, due dei top team inglesi con sede nella Capitale del Regno Unito, Londra. C’è da attendere i prossimi giorni per capire dove andrà ma una cosa è certa: il trasferimento del “cannibale” sarà quello più seguito nei prossimi mesi di calciomercato.